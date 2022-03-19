Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш: Я не позволю разделять город на «правильных» и «неправильных»

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 марта 2022, 23:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Андрей Элксниньш

С момента ситуации на Украине в Латвии националистически настроенные политики стали с упорством требовать от коллег и от латвийцев четко высказать свою позицию – за Россию или Украину. Если высказываешься в поддержку России – штраф или уголовное дело с тюрьмой. Иного варианта нет!

Например, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич намедни заявил:

«Я знаю, есть люди, которые думают, будто смогут махать здесь российскими флагами и устраивать что-то подобное – не выйдет! Забудьте! Мы можем работать вместе, жить вместе только на таких условиях, где все понимаем, что Латвия – независимое государство, ценим конституцию и принципы нашей страны. Поддержка РФ здесь будет пресекаться. Думаю, эти принципы абсолютно ясны!»

Мне не очень понятно, а кто спорит, что Латвия – независимое государство? Насколько известно, но это «прописано» юридически.

Теперь попробуем с точки зрения филологии и психологии рассмотреть пост министра иностранных дел Латвии!

Ключевые слова – «не выйдет», «забудьте», на мой взгляд, не очень характерно для дипломата! Эти слова по определению несут давление, указание! Тогда о какой Конституции идет речь? В Конституции Латвии ясно определен принцип – свобода слова! Ни оскорбление, ни унижение или хамство, а свобода слова. И националы этим пользуются!

Позвольте напомнить: 7 октября 2021 года некая латвийская активистка Селма Левренце, кстати, помощник одного из депутатов Сейма открыто заявила: «Чем больше русских умрет – тем лучше для латышского языка!»

Далее, с момента ситуации на Украине, член латвийской партии «Новое Единство» Волдемар Бургис изрек: «Самое важное, что следует понимать – это русские и Россия нападают. Это ни Путин, ни Шойгу, ни Бог. Это Россия и русские! Те, кто сейчас управляют Резекне и Даугавпилсом. Те же русские, кто уничтожил нашу страну 80 лет назад»

Я вижу исключительно «пакт» ненависти к русским, русскоязычным Латвии. Или ошибаюсь?

Политик, член Нацблока Янис Домбрава, который является депутатом Сейма выступил с заявлением, чтобы граждан России, имеющих вид на жительство – «выселить» и не продлевать им вид на жительство. Пока эта тема «затихла», но продолжает «набирать обороты» среди националов.

О какой Конституции идет речь? Всех! Под «гребенку» граждан РФ с видом на жительство – выселить! Аж, брызгал слюной на трибуне Сейма, видимо!

Я прошлась по фактам, которые печатали латвийские СМИ!

Вы думаете, что все эти люди были наказаны за конкретное разжигание межнациональной розни? Нет! Когда я задавала подобные вопросы политикам, то мне некоторые отвечали – свобода мнений!

Но все изменилось в один миг! А может, ничего не менялось? Просто вырвалось на свет Божий!?

Нет, правительство Латвии не видит, не хочет видеть в этом унижений русских! Почему? Да потому, что если против дамы, которая желает смерти русскоязычным Латвии, возбудить дело, то это все равно, что расписаться в дискриминации русскоязычных Латвии, разжигании межнациональной розни! А, как могут это сделать «слуги народа»? Они же демократы… на словах!

Еще один интересный нюанс: в Риге, где находится посольство РФ переименовали в улицу Независимой Украины (была улица Антонияс). Вот это такое самовыражение! Независимая Латвия и имеет право переименовывать улицы!

А мой один коллега высказался по этому поводу:

«А почему Государственная Дума РФ не выскажет свое предложение, например, переименовать улицу Чаплыгина, где находится посольство Латвии в Москве, на улицу В.В. Путина? Во всех официальных документах будет информация, что посольство Латвии в Москве находится на улице Владимира Владимировича Путина! Куда смотрит ГД РФ? Немного улыбки не помешает! Сейчас «пуйки» (ребята на латышском) хихикают, что «насолили» соседу, так давайте «поддержим» и мы перемены… Как?»

А другой мой коллега из Москвы, зная все высказывания, сказал: «Ты понимаешь, что вначале было слово? И с евреями также… А потом Холокост… Может, стоит все лично описать Александру Ивановичу Бастрыкину – председателю СК РФ, ситуацию граждан РФ с видом на жительство в Латвии, а также с русскоязычными негражданами, которые подвергаются пока словесным унижениям, дискриминации в данное время? Он вправе разобраться, раз дело касается граждан РФ в Латвии… может, стоит возбудить по такому случаю уголовные дела? Чтобы как-то защитить людей…»

Вот такие мнения, предложения, ситуации… Достаточно ознакомиться с латышскими СМИ, поговорить политиками… И факты есть!

Но, сегодня меня восхитил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Он высказал мнение, что не будет делить людей на «правильных» и «неправильных»:

«Писем Даугавпилсу от отдельно взятых министров с призывами "запретить", "осудить", "прояснить", "не допустить", за последние дни стало слишком много. И я хочу ответить сразу на все. Являясь избранным мэром Даугавпилса, я действую в строгом соответствии с законами Латвии, гражданином и патриотом которой являюсь. Экзаменовать меня на предмет отношения к каким-либо событиям могут горожане, но не правительство.

Своей главной задачей сегодня, - как мэр, как политик и как человек, - я считаю сохранение в Даугавпилсе единого и сплоченного общества. Я не позволю разделять город на "правильных" и "неправильных". Даугавпилс был, есть и будет ЕДИНЫМ ГОРОДОМ, где чтут традиции и ценят каждого горожанина!»

Что тут можно сказать? Скажу от себя: «Андрей, уважаю! Даже люблю!»

Я – за мир!