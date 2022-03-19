Украинская «Рублевка» Софии Ротару и владения звезды в Киеве, Ялте и Москве

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19 марта 2022, 18:59 Источник: kp.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Народная артистка СССР София Ротару самые большие деньги заработала в годы активной творческой деятельности во время гастролей по России. В последнее время она уже активно не гастролировала. При этом на частных мероприятиях средний гонорар за выступление в России у нее был $50 тысяч. Но это было еще до пандемии.



Ротару пела на юбилеях, свадьбах и корпоративах. Она не афишировала заработки в России и запрещала снимать и публиковать в соцсетях фото и видео со своих выступлений. Перед пандемией певица успела проехать с коротким туром по городам Германии и Украины. Гонорары звезда вкладывала в заграничное образование внуков и в дорогую недвижимость. У Софии Ротару три родных сестры и два брата. Семья старшей сестры живет в Кишиневе, а остальная родня на Украине. Сама София Ротару живет с сыном, невесткой и внуком в Киеве, а ее внучка обосновалась в США.



София Михайловна владеет четырехкомнатной квартирой в центре Киева, недалеко от Софиевского собора. В квартире есть огромная гардеробная, просторная гостиная с круговым диваном, уютные спальни и шикарная люстра, декорированная кристаллами Сваровски. В прошлом году стоимость жилья составляла от $400 до $450 тысяч. Последние годы в этой квартире жил внук Софии Михайловны — 28-летний Анатолий Евдокименко. Он – известный киевский диджей. Анатолий окончил британскую школу в Киеве, а после университет искусств в Лондоне. Внучка певицы 21-летняя модель София арендует квартиру в Нью-Йорке.



Сама София Михайловна с сыном и невесткой проживает в пригороде. Ёе дом находится в элитном поселке в 30 км от Киева. Пригород Конча Заспе — украинский аналог российской Рублевки.



Особняк Ротару в поселке Пятихатки является самым дорогим. Риэлторы оценивают покупку земли и стройку в размере $1 миллиона. У звезды 20 соток земли, на которых расположены трехэтажный дом (площадь 120 кв м), еще один поменьше — для гостей, беседка для отдыха и мангал, теннисный корт. Вокруг дома певицы ров, бетонный забор, на всей территории видеокамеры, есть сторож.



Был период, когда София Ротару хотела переехать в Москву. Желание это у нее появилось после смерти мужа 19 лет назад. Артистка приобрела квартиру в элитном доме в Москве, но переезжать туда в итоге передумала. По словам ее коллег, квартиру эту она до сих пор не продала.



В Крыму у Софии Михайловны всегда было много имущества. Свою квартиру в Ялте площадью 178 кв. м певица продала. А вот дом и гостиницу никто не купил, поскольку за них просили очень большие деньги.



Дом у Ротару в пригороде Ялты — это целый особняк. Его террасы спускаются к морю, неподалеку ботанический сад. А в центре Ялты у Софии Михайловны имеется бутик-отель «Villa Sofia». Его певица открыла в 2008-м году. Ранее звезда брала эти в земли в аренду на 20 лет, потом выкупила их. Сначала София Михайловна обещала построить центр для талантливых детей, но в итоге на этом месте вырос отель с ценами для богатых людей. 14 лет назад София Ротару с сыном открыли сразу и гостиницу, и ресторан: на реставрацию старых зданий и новую стройку, декор и мебель потратили огромные деньги.



В 2008-м году почетному жителю Ялты Софии Ротару по решению крымского парламента бесплатно выделяли землю — 14 соток в поселке Массандра под Ялтой, где она выращивала овощи для своего ресторана при гостинице. В отеле 12 номеров с видом на главную набережную. До 2019 года гостиница приносила семье Ротару стабильный доход. Позже появилась информация, что сезон в 2019-м закрыли с убытками и объявили ремонт — реновацию. С тех пор отель закрыт. А на самом деле он был закрыт и выставлен на продажу — риэлторы рассылали предложения крупным клиентам. Сначала за него просили 25 млн. евро, потом снизили цену до 20 миллионов… Но покупателей за такие огромные деньги они найти не смогли.



Недвижимость Софии Ротару и ее сына в Киеве, в Ялте и в Москве оценивают в 3 миллиарда рублей.



