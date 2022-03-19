Роскосмос пояснил, что желтый с синим цвет комбинезонов российских космонавтов не имеет никакого отношения к Украине

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19 марта 2022, 18:59 Источник: РИА Новости

Скриншот из видео.

Желтые комбинезоны космонавтов с синими вставками не имеют никакого отношения к Украине, рассказал глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец, отвечая на многочисленные посты в соцсетях по поводу неожиданного цвета летных костюмов экипажа «Союза МС-21», пристыковавшегося 18 марта к МКС.

«Иногда желтый цвет — это просто желтый цвет. Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ им. Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов. Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий. Видеть везде и во всем украинский флаг — это уже клиника», - сообщил Струговец. Он также выложил фотографию 2014-го года, на которой космонавт Олег Артемьев на борту МКС одет в такой же костюм.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также прокомментировал сообщения в соцсетях.

«Наши космонавты в гробу видали украинских нациков. Но отказываться от каких-то цветов в исполнении герба Бауманского университета или в цветовой гамме стартового комплекса «Союз-2» мы не собираемся», - заявил Рогозин.