Сына сенатора Олега Королева отправили под домашний арест после розыгрыша с «куклой»

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19 марта 2022, 17:20 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Юрист коллегии адвокатов «ЭксЛедж» Роман Королев отправлен судом на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в попытке похитить 7,5 млн руб. у сожительницы своего подзащитного, который находится под следствием за незаконный оборот наркотиков. Эти деньги он якобы собирался передать в суд, чтобы там изменили объем обвинений и квалификацию действий подсудимого.



Следствие утверждает, что адвокат Королев «не позднее 9 февраля 2022 года в ходе неоднократных встреч с сожительницей своего доверителя склонял последнюю передать ему 7,5 млн руб.». Во время переговоров с Королевым женщина неоднократно пыталась сбить цену, но в итоге согласилась на его требование.



Их беседы проходили под контролем оперативников и следствия, к которым женщина обратилась с заявлением о вымогательстве денег. Она согласилась принять участие в следственном эксперименте. Для этого она получила на руки 150 тыс. руб. и денежную «куклу», имитирующую 7,35 млн руб., помеченные спецраствором. При их передаче адвокат был задержан. Королев свою вину полностью признал.



По некоторым данным, фигуранту дела о незаконном обороте и торговле наркотиками Сергею Клишину, ранее трижды судимому за аналогичное преступление, адвоката Романа Королева порекомендовали сотрудники полиции, у которых наркодилер давно был в разработке.



