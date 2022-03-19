Субботники начнутся в Челябинской области в середине апреля

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19 марта 2022, 16:45 Анна Семенова

Субботники помогут очистить города и районы к лету. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

А закончатся 6 мая.

Хотя зима и засиделась в нашем регионе, скоро снег растает, и обнажатся мусор, прошлогодняя листва и многочисленные собачьи кучки.

Традиционно южноуральцы выйдут на субботники, чтобы прибрать свои города к лету. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому санитарная очистка населенных пунктов стартует 18 апреля и продлится до 6 мая.

Сообщается, что мероприятия должны проводиться с соблюдением всех санитарных норм, так как хотя коронавирус и ослабил хватку, но случаи заболевания регистрируются ежедневно.

Конкретную дату уборки каждый муниципалитет назначит сам. К 13 мая губернатору должны отчитаться о проделанной работе.