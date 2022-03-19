В России может появиться импортозамещенный «Суперджет»

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19 марта 2022, 13:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Санкции могут ускорить появление в России самолета SSJ-New. Его подготовку и проведение испытаний за 15,6 млрд руб. заказал Минпромторг. Завершить работы — подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем, изготовить опытные образцы — необходимо до 15 ноября 2023 года.



Сейчас доля импортных составляющих в SSJ составляет не менее 70%. Ранее в «Ростехе» обещали, что к 2024 году появится на 97% импортозамещенная модификация, разработка которой ранее оценивалась в 120 млрд руб.



Тем временем некоторые специалисты авиапрома отмечают, что в новом техзадании не сформулированы конечный результат и четкие цели. Они считают, что результат недостижим в пределах 2023 года.



«Задача изготовить опытные образцы с приписками "в объеме 2023" означает, что нужно сделать хоть что-то. Например, сделают только обновленный каркас консолей крыла для подвески нового двигателя, но без самого двигателя, без самолетных систем и т. д. Поэтому не пишут, что образцы будут "летными"», - отметил один из экспертов отрасли.



Интересно, что в техзадании речь идет о силовых установках на базе двигателей как ПД-8, так и французского SaM-146.



По мнению специалистов, упоминание SaM-146 является одним из подтверждений неготовности ПД-8. Эти двигатели производит PowerJet, СП «ОДК-Сатурн» и французской Safran, которое 28 февраля уведомило авиакомпании о приостановке поддержки. Глава Минпромторга Денис Мантуров 9 марта поставил задачу завершить сертификацию ПД-8 в «ближайшие 12–14 месяцев». В ОДК планировали сертифицировать их к 2023 году и серийно выпускать с 2025 года. Именно этот срок некоторые эксперты считают более реалистичным.



Сроки получения сертификата типа на RRJ-95NEW-100 в техзадании Минпромторга даже не обозначены, речь идет лишь о «разработке сертификационной документации».



В ОАК, не уточняя сроки, назвали выводы о переносе сертификации «некорректными», поскольку «принципиальных отличий в типовой конструкции RRJ-95 и RRJ-95NEW-100 нет».



«Сертификация SSJ-New идет как процедура последовательного одобрения целого ряда главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолета RRJ-95, сертифицированного в 2011 году», — рассказали в пресс-службе.



Еще один блок вопросов касается отсутствия детального перечня комплектующих и систем, которые нужно заменить, — только разработка конструкторской документации дверей (сейчас они изготавливаются за границей).



КРЭТ впервые анонсировал разработанную им авионику для SSJ и МС-21 еще в 2015 году, но в тендере она даже не упоминается.



«Сейчас проходит финальная стадия изготовления бортовых систем для комплектования первого и второго опытных самолетов. Поставка оборудования осуществляется в ранее согласованные сроки», — сообщил гендиректор КРЭТ Александр Пан.



С 2020 года «Иркут» объявил более 20 тендеров на изготовление и поставку систем для SSJ-New. Среди них — комплекты пассажирских кресел, прототипы аварийных трапов, системы регистрации полетной информации и датчики температуры воздуха. Из общей суммы контрактов почти на 4 млрд руб. самой дорогостоящей закупкой стала разработка и поставка прототипов системы шасси за 1,1 млрд руб.



Исполнитель конкурса скрыт.



«Сейчас раскрытие лишних подробностей может оставить подрядчика без станков или комплектующих», — пояснил один из экспертов, близкий к ОАК. Он добавил, что «критики в транспортном лобби сделали все, чтобы самолет на инвестиционной фазе не пользовался популярностью, а сейчас они же критикуют авиапром за то, что сделано так мало».



