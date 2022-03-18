Собянин выступил на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
Он поблагодарил россиян за единство, а участников специальной военной операции на Донбассе - за мужество.
«С праздником новой России, которая не бросает своих, защищает своих братьев и сестер, защищает бескомпромиссно свои интересы, своих граждан. С праздником новой России, которая достойна памяти своих предков, достойна своей великой истории. Спасибо, друзья, что вы здесь сегодня собрались. Спасибо миллионам граждан, которые душой и сердцем с нами. Спасибо ребятам, которые сегодня с оружием в руках защищают граждан Донбасса, российских граждан, Россию, нас с вами», - сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что Россия - сильная страна.
«Сильная своими гражданами, своими патриотами. Пока мы вместе - мы непобедимы. Да здравствует Севастополь! Да здравствует Крым! Да здравствует Донбасс! Да здравствует наш президент России Владимир Владимирович Путин! Да здравствует Россия!» - добавил Собянин.
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