Дептранс: Московский транспорт работает в штатном режиме на фоне рекордной загрузки «Лужников»

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18 марта 2022, 19:23

Фото: pixabay.com

Московский транспорт работает в штатном режиме в течение дня и во время концерта на стадионе «Лужники», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«Московский транспорт работает штатно и справляется с перевозкой посетителей концерта в Лужниках. Мы отмечаем рекордное число пассажиров, приехавших на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном городском транспорте - это почти 200 тыс. человек», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



По его словам, за последние пять лет стадион не принимал такого количества людей, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.



«Мы полностью контролируем ситуацию, для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода», - добавил Ликсутов.



