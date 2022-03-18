Верховный суд определит статус пользователей электросамокатов

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18 марта 2022, 18:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Давиту Чепечяну из подмосковных Химок грозит до пяти лет лишения свободы. В его машину врезался человек на электросамокате, который погиб на месте. Адвокаты Чепечяна пытаются добиться от Верховного суда (ВС) признания, что пользователи электросамокатов являются пешеходами, которые не имеют права выходить на проезжую часть.



В мае 2021 года в Химках произошло ДТП. Давит Чепечян находился за рулем внедорожника и поворачивал налево. По встречке двигался человек на электросамокате. За несколько метров до автомобиля он потерял управление и упал, на полном ходу ударившись головой в автомобильное колесо. От полученных травм он скончался. Свидетельства произошедшего были зафиксированы камерами видеонаблюдения.



В августе прошлого года следователь назначил судебную экспертизу, назвав китайский электросамокат Dualtron Ultra с двигателем мощностью 5,4 кВт и максимальной скоростью до 85 км/ч, которым управлял погибший, «механическим транспортным средством». По сути, он дал понять, что речь идет о ДТП с участием двух транспортных средств, в котором Чепечян нарушил ПДД, не уступив дорогу другому авто при повороте налево. Его адвокаты не согласились с этим и направили запросы в Генпрокуратуру, МВД и Минюст, откуда поступили ответы, что де-юре, согласно ПДД, лица, использующие роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства передвижения, являются пешеходами. Защита Чепечяна подала в полицию ходатайство об изменении постановления о назначении экспертизы, но получила отказ и решила обратиться в ВС.



В законе «О безопасности дорожного движения» и в ст. 12.1 КоАП сказано, что для управления транспортным средством нужны водительские права, а значит, самокат не может иметь статус ТС. В МВД обращают внимание, что ни закон, ни ПДД не устанавливают «исчерпывающий перечень» видов средств передвижения, поэтому отдельные виды мощных электросамокатов могут быть приравнены к механическим ТС. В ведомстве указывают, что на дорогах встречаются устройства с электродвигателями, по характеристикам напоминающие мопеды или мотоциклы, имеющие «высокую степень опасности причинения вреда жизни или здоровью».



«Использование таких электросамокатов не в полной мере подконтрольно управляющему им лицу, в связи с чем данные средства передвижения могут быть источниками повышенной опасности», — считают в полиции. МВД также указывает на то, что уголовная ответственность по ст. 264 УК наступает для водителя независимо от того, кому был причинен вред вследствие ДТП — водителю другой машины, пешеходу или управляющему электросамокатом.



Известно, что Минтранс в 2019 году начал подготовку поправок к ПДД по введению новой категории участников движения — пользователей «средств индивидуальной мобильности», для которых установят ряд ограничений: доступ на тротуары, велодорожки, проезжую часть, а также лимит скорости движения. Похоже, что работа над документом сильно затянулась.



