Российские кинотеатры из-за санкций могут потерять до 80% дохода

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18 марта 2022, 17:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В конце февраля, в силу всем известных событий, голливудские киностудии Warner Bros, Walt Disney и Sony заявили об остановке проката своих фильмов в России. В результате российские кинотеатры не смогут показать самые ожидаемые премьеры марта: «Бэтмен», «Я краснею» и «Морбиус». Стало известно, что выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» уже упала примерно в два раза.



Голливуд приносил российским киносетям до 80% дохода. В настоящее время кинотеатры начинают консервацию залов, просят о господдержке и готовятся повторно прокатывать российские фильмы.



В кинотеатрах пока еще остаются голливудские фильмы. Так, по данным ЕАИС Фонда кино, лидером проката в марте стал приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится». Его сборы в марте составили 230 млн рублей.



«"Анчартед" и другие зарубежные релизы, которые в прокате с февраля, выдыхаются, а новинки текущего уикенда — российская комедия "Доктор Свисток" и американский триллер "Флирт с дьяволом" вряд ли соберут совокупно больше 30 млн руб.», — считает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.



Тем временем объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» ожидает падение выручки в пять раз.



Ранее российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» заявили о повторном выходе в прокат фильмов «Брат», «Брат-2», «Салют-7» и мультфильмов «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк». На просьбу оказать киносетям поддержку, правительство и Минкульт им пока не ответили.



По мнению Александра Нечаева, прокат российских картин не способен компенсировать падение выручки, поскольку «99% аудитории кинотеатров приходят в кино смотреть крупные новинки». Государство же вряд ли будет компенсировать все выпадающие доходы кинотеатров, которые только в марте составят около 2,5 млрд рублей.



«Тот уровень субсидий, который ожидается, при оптимистичном варианте только отсрочит крах, спасет только возвращение голливудских блокбастеров», - считает эксперт.



