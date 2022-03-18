Путин на митинге в Лужниках рассказал, что цель военной операции в Украине — избавление людей от страданий и геноцида

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18 марта 2022, 17:01 Источник: ТАСС

Скриншот из видео.

Президент РФ Владимир Путин выступил в пятницу на концерте-митинге в Лужниках, посвященном дню воссоединения Крыма с Россией. Говоря о военной спецоперации в Украине, которую сейчас проводит Россия, президент процитировал строки из Священного писания.

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что цель операции — избавление людей от страданий и геноцида.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», - заявил президент.