Цена «честного слова»

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18 марта 2022, 16:21 Сергей ИВАНОВ

Фото: pixabay.com. В назначенное время арматура не пришла

Попросить выручить партнера по бизнесу, а потом обобрать его на миллионы рублей при полном попустительстве слуг закона — рабочая схема в Краснодарском крае.



В криминальных кругах есть отдельная «специализация» — воры на доверии. Чаще в этой роли выступают женщины. Здесь всё просто: представительнице прекрасной половины легче завязать знакомство, расположить к себе жертву и обобрать. Для таких персон есть несколько статей в УК РФ: «Кража», «Мошенничество» и т. д., и они активно применяются. Но если принципы криминальной «профессии» применить к бизнес-отношениям и ущерб будет измеряться не тысячами, а миллионами рублей, это уже воспринимается и не совсем как уголовщина. Прикрываясь позицией невмешательства в спор хозяйствующих субъектов, правоохранители (к счастью, не всегда) стараются остаться в стороне, порой даже при наличии неопровержимых доказательств преступления.

В этой истории мы пока изменим имена всех участников, чтобы дать возможность правоохранительным органам вдумчиво и в строгом соответствии с буквой закона разобраться в ситуации. Но в дальнейшем, безусловно, все маски будут сорваны, и наши читатели узнают «героев» в лицо. Цель этой статьи заключается лишь в том, чтобы помочь правоохранителям увидеть картину в целом и сделать правильные выводы о конкретных персонажах, чьи настоящие имена мы укажем в официальных запросах в инстанции, призванные защищать закон, а также на имя прокурора Краснодарского края и начальника краевого ГУ МВД.



Подготовка почвы.

Виктор Б. родился и живет в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Он успешный бизнесмен, который занимается благотворительностью, вкладывая средства, силы и время в развитие детского спорта. Предпринимательской деятельностью Виктор занимается много лет, и его база строительных материалов является крепким и развивающимся предприятием.

В 2018 году Виктору поступило очень интересное предложение: стать поставщиком стройматериалов для одной краснодарской фирмы, которая возводила серьезный социальный объект в краевом центре. На встречу приехала молодая красивая женщина по имени Нателла Ш. В ходе деловой беседы выяснилось, что она является женой руководителя фирмы-застройщика — ООО «Ян-строй» (назовем ее так) Георгия Ш. Сама же Нателла работает в одной из налоговых инспекций города Краснодара, и на довольно высокой должности, а так как напрямую ей заниматься бизнесом нельзя, то она по-семейному активно участвует в деле мужа.

— Оформили договор, естественно, за подписью руководителя фирмы-партнера, то есть мужа Нателлы, хотя я его видел всего пару раз, и то, когда он в качестве водителя привозил свою супругу на встречи. Все переговоры вела исключительно Нателла, — вспоминает Виктор Б. — Проект был выгодным и довольно крупным, поэтому к нему подключился еще один наш предприниматель, тоже владеющий базой стройматериалов (пусть будет Андрей Е. — авт.). Все поставки осуществлялись только по предоплате, и от нас требовалось лишь соблюдать сроки и объемы. Партнерство получилось очень эффективным. Потом был еще один объект, и отношения с Нателлой стали, скорее, дружескими. Она очень хорошо умеет общаться и располагать к себе людей. Да и на протяжении более чем года, что мы проработали вместе, не было ни малейшего повода усомниться в ее честности: обязательства исполнялись неукоснительно. К тому же мундир сотрудника налоговых органов, в котором несколько раз мы видели Нателлу, добавлял веры.

Таким образом взаимовыгодное сотрудничество развивалось и крепло. Люди, которые занимаются бизнесом, знают, что добрые отношения и репутация значат гораздо больше, чем деньги, поэтому особенно ценят честных партнеров и готовы их выручить, если возникнет такая необходимость. Так случилось и на этот раз.



Поверить и помочь.

В декабре 2019 года Нателла позвонила Виктору и попросила о встрече. В ходе разговора она сделала весьма заманчивое предложение: поставить арматуру по очень выгодной цене почти на шесть с половиной миллионов рублей. Посчитав выгоды и учитывая сложившиеся добрые отношения, Виктор согласился. Однако Нателла попросила выручить ее, документально оформив договор на поставку, включая закрывающие документы — счет-фактуру и акт выполненных работ.

— Она объяснила, что документы ей нужны прямо сейчас, чтобы выполнить обязательства по другому контракту. Я с девяностых годов в бизнесе и думал, что уже всё обо всём знаю, но сейчас, по прошествии времени, понять не могу, почему я не потребовал написать хотя бы расписку. В общем, я всё подписал, а гарантией со стороны Нателлы было то, что платить за арматуру я буду только после фактической поставки. То есть получалось, я ничем не рисковал и выручал надежного партнера. Так я считал тогда, — говорит Виктор Б.

Распрощавшись с выручившим ООО «Ян-строй» Виктором, Нателла поехала к другому партнеру — Андрею Е. Там история повторилась, включая товар (предлагалась арматура), но на сумму более десяти миллионов рублей. Андрей Е., как и его коллега, не увидел ничего подозрительного в том, чтобы выручить надежного партнера и замечательную женщину. Подписал не глядя.

В назначенное время арматура не пришла. Не было поставки ни через месяц, ни через два. На звонки предпринимателей Нателла отвечала, убеждая, что делает всё возможное для выполнения договоренностей, но ограничения из-за пандемии, а это как раз происходило в период объявления карантина на Кубани, сводят все усилия на нет.

Предприниматели не настаивали, так как деньги не перечислялись, а потому со временем списали сделки, обещающие хорошие прибыли, в разряд неосуществимых и успокоились. Совместных проектов также не было, и общение прекратилось. А весной 2021 года вновь возобновилось. В виде исков ООО «Ян-строй» в арбитражный суд с требованиями к Виктору Б. и Андрею Е. оплатить арматуру согласно документам, которые были подписаны.



Наказание невиновных.

Узнав о таком повороте дела, предприниматели пошли в полицию и написали заявление на директора ООО «Ян-строй» Георгия Ш., так как формально договоры были подписаны с ним и, следовательно, от его имени должна была произойти поставка арматуры на их базы. Но ее не было, и именно этот факт указывали заявители в качестве доказательства мошенничества со стороны прежнего партнера.

Однако надежды на то, что калининские полицейские оперативно разберутся в ситуации, быстро исчезли. В возбуждении уголовных дел отказывали, потом эти решения отменялись, но существенных подвижек не было. Хотя, казалось бы, чего проще: проверить, привозили эту арматуру или нет. Ведь это не два-три прутка, а целый караван грузовых машин должен быть задействован. Но эту сторону, по сути единственную возможность для предпринимателей доказать, что они стали жертвами мошенников, не проверяли.

Так продолжалось несколько месяцев. А суд на месте не стоял. Сначала ООО «Ян-строй» выиграло дело у Андрея Е. в краевой инстанции, а затем и в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону, что фактически привело предпринимателя к банкротству.

На днях в краевом арбитражном суде проиграл Виктор Б., и теперь он готовит апелляцию.

— Арбитражный суд рассматривает документы и по ним выносит решение. Да, мы подписали закрывающие документы, поверив мошенникам, но ведь факта поставки, то есть главного условия совершения сделки, не было. Это очень легко доказать, только никому, похоже, это не нужно. В результате два предприятия станут банкротами со всеми вытекающими последствиями: люди лишатся работы, казна — налогов, да и помогать ребятам, которые хотят заниматься спортом, я уже смогу только советом и добрым словом, — комментирует ситуацию Виктор Б. — И ведь всем очевидно, что нас банально кинули, но мы не можем себя защитить. Расследование по уголовному делу о мошенничестве несколько месяцев не велось, что было на руку мошенникам. Теперь поломать решения судов гораздо сложнее. Есть один шанс — уголовное дело о мошенничестве, что станет вновь открывшимся обстоятельством, но будет ли оно — большой вопрос. Сейчас мое заявление передано на рассмотрение в Управление МВД по городу Краснодару, но результатов пока нет никаких. Куда стучаться, к кому обращаться, я уже не знаю. Везде говорят: видели, что подписывали, значит, сами виноваты. Я согласен, что допустил ошибку, но разве это дает основания для того, чтобы мошенники наживались на честных предпринимателях, используя в своих целях закон и поворачивая его, как им заблагорассудится?

Мы провели целое журналистское расследование и получили очень интересные результаты. Например, на сайте краевого арбитражного суда, вбив настоящее название фирмы — ООО «Ян-строй», обнаружили десятки исков, поданных этой организацией к партнерам. Немало и дел, где эта компания выступает в роли ответчика. Споры ведутся с самыми различными фирмами, индивидуальными предпринимателями, государственными структурами и по широкому спектру претензий. Но при внимательном изучении даже этих открытых источников нельзя не заметить, что существенная часть исков ООО «Ян-строй» касается требований взыскать средства за поставленный товар с ответчиков, которые получили стройматериалы, но не оплатили их. Таких дел подозрительно много. Может быть, именно этот профиль деятельности является основным источником дохода для супружеского тандема налоговика и застройщика? В этом еще предстоит разобраться. А значит, расследование продолжится и, возможно, круг «недобросовестных» партнеров ООО «Ян-строй» расширится, что позволит дать объективную оценку действиям.



Форменное вредительство.

Сегодня наше государство находится в непростом положении. На уровне правительства РФ и президента России декларированы беспрецедентные преференции для бизнеса, чтобы удержать экономику страны. Всё направлено на сохранение рабочих мест, поддержку предпринимателей, которые обеспечивают занятость населения и дают возможность людям прокормить свои семьи. И вот в этой ситуации правоохранительные органы должны приложить все силы и даже больше, чтобы закон защищал добропорядочных предпринимателей. Ведь что такое для жителя Калининского или любого другого района потерять работу в данных условиях из-за того, что фирма обанкротилась, притом что правоохранителями не были изучены (из-за лени, некомпетентности, умысла?) все обстоятельства? Здесь уже не просто «отношения хозяйствующих субъектов». Это вопрос политический, отсутствие ответа на который можно приравнять к диверсии.

Этот материал с официальными сопроводительными письмами будет направлен в соответствующие структуры, а ответы станут основанием для следующей публикации. Мы продолжим изучать деятельность компании, пока называемой ООО «Ян-строй», и делиться информацией с компетентными органами.