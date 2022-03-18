Собянин рассказал, как Москва поможет в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний

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18 марта 2022, 15:32

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил кадровый центр для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний, открывшийся во флагманском центре «Моя работа» на ул. Куусинена.



«Сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне. Тем не менее мы понимаем, что можем столкнуться с новыми и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием. Таких в Москве достаточно много - несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет складываться их судьба - решение их владельцев. Наша задача - обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения. В основном это хорошо квалифицируемые, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях города Москвы. Поэтому мы создали специализированный кадровый центр, который одновременно работает, с одной стороны, с иностранными компаниями, которые заявляют о возможном сокращении или приостановке деятельности, с другой стороны, мы включили в работу кадровые центры крупных московских предприятий. Это касается и государственного сектора, и коммерческого сектора», - сказал Сергей Собянин.



По его словам, в сложный период пандемии, когда целый ряд предприятий начал масштабные сокращения и общество испытывало опасения, Москва достаточно быстро справилась с этой ситуацией.



«В Москве была переформатирована вся система работы и трудоустройства, созданы более полусотни центров в наших МФЦ и офисах «Мои документы», во флагманских центрах, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, которые испытают особые сложности: молодежь, люди предпенсионного возраста, инвалиды и так далее», - отметил Сергей Собянин.



Собянин добавил, что Москва за свою историю переживала разные кризисы, но никогда в столице не было массовой безработицы и не будет, так как в городе высокий промышленный потенциал, рынок быстро адаптируется к любым условиям. «Москва - устойчивый в этом отношении город и преодолеет и эти сложности», - сказал Собянин.



Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что центр будет вести работу не только с компаниями, которые официально заявили о приостановке своей деятельности, но и с теми, кто только планирует. «Как только появляются какие-либо сообщения в СМИ, мы в проактивном порядке связываемся с этой компанией, выезжаем на территории этих компаний и отработаем с ними возможный, самый негативный сценарий», - пояснила Ракова.



Также она рассказала, что в центре действует программа прямого трансферта работников на предприятия, у которых существует потребность в кадрах.



«Вторая наша функция - это массовое трудоустройство для тех компаний, которые действительно ищут себе сотрудников. Мы снимаем с них часть затрат и для них осуществляем массовый отбор, исходя из тех критериев, которые необходимы для этих компаний», - добавила Ракова.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, специалисты кадрового центра напрямую взаимодействуют с иностранными компаниями, принявшими решение о приостановлении деятельности или сворачивании работы в России.



После получения информации о возможном высвобождении работников иностранные компании могут получить поддержку, которая включает: выезд специалистов кадрового центра в компанию, анализ планов компании по сокращению персонала, переводу сотрудников в другой формат работы или в неоплачиваемые отпуска; содействие в прямом организованном трансферте увольняемых сотрудников в компании с открытыми вакансиями; организация трудоустройства кандидатов на площадках потенциальных работодателей, содействие в организации временной занятости; правовую и психологическую поддержку работников.



В настоящее время службой занятости Москвы сформирован список из более 300 компаний, которые публично заявили о приостановке деятельности. Специалисты центра находятся в процессе переговоров с этими компаниями.



Кандидаты, находящийся в поиске работы, смогут пройти несколько собеседований у потенциальных работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них. В настоящее время в кадровом центре работают рекрутинговые агентства Московского транспорта, «Почты России» и энергетической компании МОЭК, которые предлагают в общей сложности порядка 13 тыс. различных вакансий. Около 50 тыс. вакансий заявили организации в строительном комплексе, ЖКХ и транспорте.



Также кадровый центр организует регулярные открытые наборы персонала с участием государственных организаций и частных компаний.



Отмечается, новая система службы занятости Москва уже доказала свою эффективность. В период пандемии COVID-19 число обращений выросло в несколько раз. С начала 2020 года при поддержке службы занятости были успешно трудоустроены свыше 300 тыс. человек, в том числе более 126 тыс. человек с 2021 года.



Уровень безработицы, достигший пиковых значений в конце сентября 2020 года - 223 тыс. человек, 3,04%, к середине марта 2022 года сократился более чем в семь раз, составив 0,42% - 31 тыс. человек.



