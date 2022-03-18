Яйца подорожают до Пасхи

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18 марта 2022, 15:00 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Производство куриных яиц в России на треть зависит от импорта. В условиях санкций в рознице они уже успели подорожать на 25%. Участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%.



Росптицесоюз объединяет крупные компании отрасли производителей яиц. На заседании организации, которое состоялось 14 марта, его участники решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Некоторые ритейлеры, включая X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца.



В Минсельхозе сообщили, что в настоящее время птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». В ведомстве надеются, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.



Традиционно в России цены на яйца растут в течение месяца перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Ритейлеры отмечают, что в этом году повышение началось на полмесяца раньше, и стоимость яиц уже выросла на 15–25% в зависимости от категории продукции. Предполагается, что отпускные цены уже в ближайшее время могут повыситься на величину до 30–40%. Производители заявляют, что это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели.



