Южноуральские эксперты прокомментировали указ Президента РФ о поддержке граждан

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 марта 2022, 14:53 Татьяна Михайлова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил главам регионов принимать гибкие решения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения страны. Глава государства постановил главам регионов принимать гибкие и оперативные решения по поддержки граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах.

В частности, поручения касаются оперативного мониторинга цен на товары первой необходимости, лекарств, а также их наличия. Министерство финансов РФ дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону России в 10% от объема его доходов. В ближайшее время будет увеличен МРОТ, прожиточный минимум, зарплата бюджетников, а также размер всех социальных выплат. Правительству поручено проанализировать меры поддержки людей, потерявших работу, с точки зрения их эффективности.

Озвученные меры поддержки имеют большое психологической значение для стабилизации внутриполитической обстановки, считает заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства «Полит 74» Наталья Окорокова. «Гражданам России очень важно знать, что государство держит ситуацию под контролем, и обладает ресурсами, чтобы в случае необходимости восполнить выпадающую часть доходов населения», – пояснила эксперт.

Она добавила, что действия, предпринимаемые руководством Челябинской области, идут в русле решений Правительства РФ. «Команда Алексея Текслера работает стабильно, оперативно реагируя на ситуацию, с учетом объективно складывающейся обстановки», – подчеркнула Наталья Окорокова.

С этим мнением согласен заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин. В регионе продолжается реализация социальных проектов, за ситуацией на потребительском рынке следят региональные власти, УФАС и прокуратура. «Для поддержки бизнеса, сохранения рабочих мест и зарплат создаются новые условия. В частности, работает штаб по импортозамещению, вводятся новые льготы», – добавил Максим Сельницин.