В первой сотне

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18 марта 2022, 14:36 Екатерина Ядрова

Фото: в сборочном цехе

Бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2021» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Рециркулятор размещен в каталоге товаров и производителей конкурса «100 лучших товаров России». В течение двух лет АО «АПЗ» имеет право размещать на упаковке и на самом продукте серебряный товарный знак Всероссийского конкурса.

Фото: диплом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2021"

– Это очередное доказательство качества и востребованности изготавливаемого прибора, – отметил Виктор Кочнев, заместитель главного конструктора по работе с контрагентами и сертификации.



Лауреатами конкурса «100 лучших товаров» в разные годы становились и другие приборы производства АО «АПЗ: счетчик воды крыльчатый с импульсным выходом (СВК 15-3-3И), измерительная система «АЛКО», расходомер – счетчик турбинный, электрокотел «РЭКО», счетчик газа СГТ16Э.





Справка:

В 2020 году на объявленную в мире пандемию коронавируса многие промышленные предприятия Нижегородской области откликнулись выпуском новых видов приборов и медтехники для недопущения распространения инфекции. АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» без дополнительных инвестиций начал производить рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха в помещениях. Серийный выпуск стартовал в апреле 2020 года, а уже в конце месяца прибор получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

В первую очередь приборами были оснащены все заводские подразделения. Затем рециркуляторы под маркой АПЗ приобрели различные учреждения Арзамаса, Нижегородской области и других регионов РФ. Поставки осуществлялись также в Монголию, Казахстан, Киргизию.

Недавно высокие антибактериальные и дезинфицирующие свойства рециркулятора РБ-1-30 производства АО «АПЗ» подтвердились в ходе испытаний, проведенных исследовательской группой центральной больницы Улан-Баторской железной дороги под руководством директора больницы С. Еркегуль. По заключению комиссии, данный прибор может обеспечить более здоровую и безопасную среду для населения в современных условиях эпидемии инфекционных заболеваний и способствовать решению более широкого круга проблем, связанных с поддержанием здоровья и безопасности.