В Челябинске прошел концерт «Крымская весна»

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18 марта 2022, 13:56 Татьяна Михайлова Источник: Челябинск Сегодня

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На мероприятие пришли 7 тысяч человек.

Сегодня челябинцы отмечают годовщину вхождения Крыма в состав России. Днем в парке имени Ю. Гагарина прошел концерт «Крымская весна». Мероприятие объединило около 7 тысяч человек, сообщает издание «Челябинск Сегодня» с отсылкой на официальные источники. Горожане пришли на концерт с буквами Z и V, чтобы поддержать наших ребят, защищающих Донбасс.

Также «Челябинск Сегодня» отмечает, что сегодня вечером из-за массового мероприятия, которое пройдет на площади Революции, для движения будут закрыты участки дорог на проспекте Ленина и улице Воровского. Ограничение будет действовать с 16 до 22 часов, оно не распространяется на автобусы и троллейбусы.