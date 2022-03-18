Звезда женского баскетбола Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и находится в российском СИЗО

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18 марта 2022, 12:35 Источник: sports.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Баскетболистка сборной США и российского клуба УГМК Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков. В феврале этого года при прохождении таможни в аэропорте Шереметьево прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.



Американской звезде баскетбола грозит от 5 до 10 лет колонии. Суд изучил положительные характеристики из лиги и клуба центровой екатеринбургского УГМК. В них было указано, что она - ключевая спортсменка в своей команде, помогла развитию чемпионата и женского баскетбола в России. В составе УГМК американка четыре раза побеждала в Евролиге.



Тем не менее Химкинский суд Московской области продлил арест Бриттни Грайнер до 19 мая. Сообщается, что в СИЗО она не жалуется на условия содержания, читает Федора Достоевского и биографию участников группы Rolling Stones.



«По неизвестной нам причине к девушке не приходит консул США, хотя администрация СИЗО готова создать все условия для его визита», - заявила представитель ОНК Подмосковья Екатерина Калугина.



Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В 2014 году она, выступая за «Финикс», выигрывала чемпионат НБА.



