Ульяновский чиновник получил срок за мошенническую сделку с РПЦ

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18 марта 2022, 12:01 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Бывший вице-мэр Ульяновска Михаил Сычев приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве за передачу муниципальной недвижимости Русской православной церкви (РПЦ).



В апреле 2020 года была задержана владелица и директор агентства недвижимости «Пран» Ольга Колесникова, а 20 мая — ульяновский бизнесмен и меценат Сергей Кузнецов. Его впоследствии обнаружили повешенным в собственном доме, где бизнесмен отбывал домашний арест. В июне 2020 года был задержан и затем заключен под стражу Михаил Сычев.



Следствие утверждало, что Михаил Сычев, Ольга Колесникова и Сергей Кузнецов в 2018 году «вступили в сговор» с целью получения муниципальных объектов — дома купца Акчурина (памятник культурного наследия) и аварийного дома с земельным участком на улице 12 Сентября (оба недалеко от центра города). Для воплощения своих планов они сделали «фиктивные исторические справки» о том, что эти объекты раньше имели отношение к РПЦ, после чего Михаил Сычев ввел в заблуждение руководителей, согласовал документы о передаче объектов епархии и представил их на подпись мэру. В конце 2019 года Симбирская епархия обменяла эти объекты на выкупленный Сергеем Кузнецовым у владельцев за 14,8 млн руб. торговый павильон, мешавший строительству храма.



Следствие считает, что был совершен неравноценный обмен, и стоимость переданного Кузнецову имущества - почти вдвое больше. Его кадастровая стоимость составляла около 29 млн рублей.



В суде Михаил Сычев заявил, что документы по передаче имущества были подготовлены еще до его прихода в мэрию, а сам он «не имел полномочий по управлению городской собственностью».



Суд признал виновными Ольгу Колесникову, приговорив ее к трем годам лишения свободы условно, и Михаила Сычева, определив ему наказание в три с половиной года колонии общего режима. Сергей Кузнецов также признан виновным, но уголовное дело прекращено в связи с его смертью.



Михаилу Сычеву останется отбыть в колонии около 10 месяцев, поскольку ему будет засчитан срок содержания в СИЗО.



