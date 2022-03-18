Указ Сталина о смертной казни через повешение не отменён до сих пор

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2022, 11:26 Источник: Российская газета

Формально его можно применить и по отношению к современным украинским нацистам.



с 17 по 28 января 1946 года в Киевском окружном доме офицеров был вынесен судебный приговор нацистским преступникам.



Показания дает оберштурмбанфюрер СС Георг Хейниш (член НСДАП с 1923 года), гебитскомиссар Мелитопольского округа в составе Рейхскомиссариата "Украина". По его приказу арестовали 1200 советских граждан, которые затем были расстреляны. Всего же оберштурмбаннфюреру было вменено в вину убийство 5000 мирных жителей.



По словам военного преступника, Гитлером было ясно сказано, что после того, когда германской армии удастся захватить Украину, там расселится немецкое население. Особый почёт будет оказан тем, кто принимал участие в походе на Советский Союз. «Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим», - говорит Хейниш.



Имелось намерение часть населения Украины полностью уничтожить, а остальную часть переселить в северные районы Советского Союза.



Кинодокументалистика запечатлела публичную казнь преступников - 29 января 1946 года, в 17 часов, на киевской площади Калинина (бывшая Крещатицкая, затем Думская площадь, ныне Майдан Незалежности). За казнью наблюдали 200 тысяч киевлян. Когда преступников повесили, на площади раздались бурные аплодисменты, вспоминает композитор Владимир Шаинский, присутствовавший тогда на площади в возрасте 20 лет.



Решение о публичной смертной казни через повешение - нового наказания для советской правовой системы - было принято еще за два года до этого дня на совещании у Сталина. Оно проходило под грифом «Без опубликования в печати». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года N 39 назывался «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Чем было вызвано принятие такого Указа за два года до победных майских салютов 1945-го?



Сталин был великолепным психологом. Предоставляя населению возможность стать зрителями публичной казни, вождь давал возможность "братьям и сестрам" удовлетворить святое чувство мести. Уже весной 1943-го он отлично знал, что будет после окончания войны, когда схлынет эйфория первых победных дней: разруха, нищета, необустроенность вернувшихся с войны инвалидов и несправедливость по отношению к демобилизованным фронтовикам, чьи места уже были заняты другими...



Но Сталин не знал, насколько важно для нас будет увидеть суд над нацистами на экране 75 лет спустя...



Указ № 39 официально не публиковался. И хотя он последний раз применялся в 1952 году, формально не отменен до сих пор. Судя по стилистическим особенностям документа, его авторство принадлежит Сталину. "Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях - повешение осужденных к смертной казни - производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою родину". Такую фразу мог написать только вождь, и никто иной.



Всего по Указу от 19 апреля 1943 года в СССР осудили в 1943-1952 годах не менее 81 780 человек, из которых 24 069 человек были иностранцами.