За сутки в России выявили 34 442 случая заражения COVID-19

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18 марта 2022, 11:18

ПЦР тест, Sebastian Kahnert/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 34 442 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на пятницу, 18 марта, количество госпитализаций за сутки на территории Российской Федерации составило 5 513 человек и по сравнению с предшествующими 24 часами увеличилось на 10,1%. Рост числа граждан, доставленных в больницу, был зафиксирован в 49 регионах РФ, снижение – в 36.

За сутки в стране скончались 524 пациента с коронавирусной инфекцией. Выздоровели за этот период 105 064 человека.