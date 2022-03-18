Пуночки возвестили Челябинскую область о приходе тепла

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18 марта 2022, 10:42 Анна Семенова

Эта милая птичка принесла на хвосте весточку о скором потеплении. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Птички прилетели на Дальний Таганай.

Арктического воробья или пуночку заметили на днях в тундре Дальнего Таганая. Эту милую птичку еще называют снежным подорожником, а ее появление говорит о начале настоящей, а не только календарной весны.

В морозные месяцы пуночки спускаются в тайгу. На Таганае они зимовали на плесах горных рек и по берегам лесных водоемов, а также в курумниках, окружающих с северо-запада Киалимский кордон.

Интересный факт: на крыльях у пуночек есть необычный рисунок, и когда стая птичек взлетает, зрелище напоминает метель.