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Пуночки возвестили Челябинскую область о приходе тепла

, 10:42

Пуночки возвестили Челябинскую область о приходе тепла
Эта милая птичка принесла на хвосте весточку о скором потеплении. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

Птички прилетели на Дальний Таганай.

Арктического воробья или пуночку заметили на днях в тундре Дальнего Таганая. Эту милую птичку еще называют снежным подорожником, а ее появление говорит о начале настоящей, а не только календарной весны.

В морозные месяцы пуночки спускаются в тайгу. На Таганае они зимовали на плесах горных рек и по берегам лесных водоемов, а также в курумниках, окружающих с северо-запада Киалимский кордон.

Интересный факт: на крыльях у пуночек есть необычный рисунок, и когда стая птичек взлетает, зрелище напоминает метель.

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