Пуночки возвестили Челябинскую область о приходе тепла

Птички прилетели на Дальний Таганай.
Арктического воробья или пуночку заметили на днях в тундре Дальнего Таганая. Эту милую птичку еще называют снежным подорожником, а ее появление говорит о начале настоящей, а не только календарной весны.
В морозные месяцы пуночки спускаются в тайгу. На Таганае они зимовали на плесах горных рек и по берегам лесных водоемов, а также в курумниках, окружающих с северо-запада Киалимский кордон.
Интересный факт: на крыльях у пуночек есть необычный рисунок, и когда стая птичек взлетает, зрелище напоминает метель.