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ТАСС: режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

, 08:55 Источник: ТАСС

ТАСС: режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта
крыло самолета, pixabay.com

Источник в Министерстве транспорта сообщил утром в пятницу, 18 марта, что авиавласти РФ продлили до 26 марта запрет на перелеты гражданских судов в части воздушного пространства на юге страны.

"Продлили до 26 марта", – сообщил сегодня представителям средств массовой информации источник в ведомстве. 

Напомним, с 24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов часть воздушного пространства на юге страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Вышеуказанное ограничение было продлено уже несколько раз.

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