Южноуральцам расскажут о гастрономической карте региона

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 марта 2022, 19:32 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Какой она будет, узнают зрители утреннего шоу.

Завтра, 18 марта, состоится очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие – Сергей Филичкин и Андрей Трушников – вместе с гостями передами обсудят актуальные и интересные темы.

Заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова расскажет о создании гастрономической карты региона. Тему паводка, состояния рек и озер Южного Урала раскроет кандидат географических наук, доцент кафедры географии и методики обучения географии ЮУрГГПУ Владимир Дерягин. Беседа пойдет и о проведении суперфинала Лиги школьного баскетбола, об этом расскажет президент клуба «Челбаскет» Николай Сандаков.

Начало трансляции в 8.30 по челябинскому времени. Прямой эфир будет доступен во «ВКонтакте», YouTube, также запись можно увидеть и в Rutube.

Добавим, что стрим-шоу «Поутру» – это проект медиахолдинга «Гранада Пресс».