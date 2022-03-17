Южноуральский атаман Николай Закаляпин: большинство поддерживает спецоперацию

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 марта 2022, 19:19 Алексей Антонов Источник: Губерния

Фото с сайта gubernia74.ru

Представитель казачества уверен, что Россия приняла важное решение.

Атаман Горнозаводского юртового казачьего общества Николай Закаляпин полностью поддерживает решение руководства страны о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сообщил изданию «Губерния».

Николай Закаляпин напомнил, что у России есть опыт борьбы с фашизмом. Память о Великой Отечественной войне хранят даже в небольших населенных пунктах Челябинской области.

«Нельзя забывать, какую цену мы заплатили, чтобы победить нацизм. И нельзя забывать, что фашисты никогда ни перед чем не останавливаются. Если бы мы не начали зачищать Украину от нацистов, то, скорее всего, они бы пришли к нам на нашу территорию. Нельзя было это допустить», – подчеркнул атаман.

Николай Закаляпин добавил, что тех, кто поддерживает проведение спецоперации, большинство.