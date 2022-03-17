Фигуранта уголовного дела о коррупции в ЦСКА освободили после апелляции

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17 марта 2022, 16:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По решению Мосгорсуда освобожден один из фигурантов уголовного дела о предполагаемой коррупции в спортклубе ЦСКА — Дмитрий Осипов, секретарь-референта экс-главы клуба Михаила Барышева. Он был осужден за мошенничество, совершенное должностным лицом. Апелляционная инстанция решила, что секретарь не может являться представителем органа государственной власти.



Жалоба Дмитрия Осипова была рассмотрена лишь через год и четыре месяца после вынесения приговора. Он был признан виновным в совершении трех мошенничеств с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, Осипов незаконно получил от двух других секретарей и администратора гостиницы ЦСКА премии на общую сумму 360 тыс. руб., которые «потратил по своему усмотрению».



Апелляционная инстанция пришла к выводу, что Дмитрий Осипов совершил мошенничество, не будучи должностным лицом, представляющим органы госвласти. Совершенное им деяние переквалифицировано по трем эпизодам на более мягкую статью УК РФ. По каждому из трех эпизодов апелляционная инстанция назначила осужденному по году и восемь месяцев общего режима, которые путем частичного сложения превратились в два года и пять месяцев. Учитывая отбытый Дмитрием Осиповым срок заключения, суд постановил его освободить.



Дмитрий Осипов являлся фигурантом так называемого большого дела ЦСКА, которое сейчас слушается в Московском гарнизонном военном суде. Экс-начальник армейского клуба Михаил Барышев, его бывшие заместители Юрий Муханов и Андрей Хамазин, помощник Максим Лабунцов и начальник отдела ЦСКА Олег Ампилогов в зависимости от роли каждого из них обвиняются в получении взяток (ст. 290 УК) от поставщиков зимних Всемирных военных игр в Сочи в феврале 2017 года, превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и других преступлениях. По первоначальной версии следствия, Дмитрий Осипов выступал посредником в получении взяток полковником Барышевым.



