В Челябинской области ловят автомобилистов, паркующихся на местах для инвалидов

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 марта 2022, 15:15 Анна Семенова

Только за один день было обнаружено 22 нарушителя. Фото: ГИБДД Челябинской области

Только за один день было оштрафовано 22 нарушителя.

На парковках любого социально значимого объекта выделяются специальные места для инвалидов. Автомобилисты, не имеющие проблем со здоровьем, пользоваться ими не должны. Однако под соответствующим знаком часто можно увидеть обычные машины.

Сотрудники областной ГИБДД периодически устраивают проверки, как соблюдаются права граждан с ограниченными возможностями. И всегда находятся нарушители.

Вот и в этот раз только за один день было обнаружено 22 автомобиля, которые были припаркованы на местах для инвалидов. Все их владельцы получили немалый штраф – пять тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что водителям с ограниченными возможностями, либо тем, кто перевозит инвалидов, необходимо иметь знак «Инвалид» на транспортном средстве – спереди или сзади.