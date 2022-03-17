ВЦИОМ: более 60% опрошенных россиян адаптировались к жизни в условиях COVID-19

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17 марта 2022, 13:35 Источник: Коммерсантъ

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Согласно новому исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свыше 60% опрошенных россиян заявили, что привыкли к жизни в условиях коронавируса, а страх заразиться COVID-19 с весны 2020 года сократился вдвое. Тем временем в Москве, Подмосковье и ряде других регионов начинают отменять коронавирусные ограничения.



По данным ВЦИОМ, за последний год доля опасающихся заболеть коронавирусом снизилась на 17 процентных пунктов (с 58% в марте 2021-го до 41% в марте 2022 года), а с начала пандемии — почти вдвое (в марте 2020 года таких было 81%). Каждый четвертый (23%) сейчас уверен, что ни ему, ни его близким COVID-19 уже не грозит, и столько же респондентов говорят, что уже им переболели. Не смогли привыкнуть к жизни в условиях коронавируса лишь 13%.



В Москве и Подмосковье с 15 марта отменен масочный режим. О таком же решении объявили только в Тамбовской и Кемеровской областях, в Красноярском крае и Крыму. Правда, крымские власти обещают покончить со средствами индивидуальной защиты «в течение недели». Систему QR-кодов в Москве отменили еще 3 марта.



О сохранении масочного режима заявили власти Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Приморья, Алтая, Бурятии, Якутии, Чукотки, Хабаровского, Краснодарского, Забайкальского, Пермского краев, а также Ярославской, Ростовской, Иркутской, Самарской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Челябинской, Новосибирской и Белгородской областей.



При этом известно, что 18 марта, в восьмую годовщину присоединения Крыма, во многих регионах пройдут митинги-концерты. Участники акций выступят также в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей военную спецоперацию на Украине. В Москве запланирован большой митинг-концерт в «Лужниках». По некоторой информации, участие в нем может принять Владимир Путин.



Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева не исключает, что антиковидные ограничения смягчаются именно в преддверии больших «крымских» мероприятий 18 марта. Она отметила, что в нынешней ситуации борьба с антимасочниками и антиваксерами уже не так важна, как прежде.



ВЦИОМ сообщил, что среди негативных изменений, которые коронавирус внес в жизнь россиян, большинство опрошенных (20%) назвали масочный режим. Одним из главных раздражителей оказалось также падение качества медицины в России (16%).



