84 процента крымчан согласно опросу поддерживают спецоперацию на Украине

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17 марта 2022, 13:11 Источник: Аргументы Недели - Крым

Исследование провел Центр управления регионом, входящий в состав исполнительной власти республики Крым.



По данным исследования 90% жителей Республики доверяют президенту страны Владимиру Путину, 84% респондентов поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Такие данные опубликовал «Крым 24» со ссылкой на Центр управления регионом.



Социолог Виктор Чигрин объяснил в эфире, что такая позиция крымчан связана с реализуемыми в Крыму федеральными целевыми программами и надеждами, что улучшения продолжаться. «В Крыму сейчас жить нужно хорошо и нужно хорошо работать», - неожиданно закончил свой комментарий социолог.