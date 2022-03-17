84 процента крымчан согласно опросу поддерживают спецоперацию на Украине

Исследование провел Центр управления регионом, входящий в состав исполнительной власти республики Крым.
По данным исследования 90% жителей Республики доверяют президенту страны Владимиру Путину, 84% респондентов поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Такие данные опубликовал «Крым 24» со ссылкой на Центр управления регионом.
Социолог Виктор Чигрин объяснил в эфире, что такая позиция крымчан связана с реализуемыми в Крыму федеральными целевыми программами и надеждами, что улучшения продолжаться. «В Крыму сейчас жить нужно хорошо и нужно хорошо работать», - неожиданно закончил свой комментарий социолог.
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