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В севастопольском музее обнаружили готовую к взрыву мину

, 12:59 Источник: Аргументы Недели - Крым

В севастопольском музее обнаружили готовую к взрыву мину
Фото: sevastopol.larest.ru

О находке рассказали в пресс-службе МВД России по Севастополю. Мина – устройство промышленного изготовления.

Опасный экспонат обнаружили в Народном музее обороны Севастополя 1941-1945 г.

За незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества возбуждено уголовное дело. Причастным к этому преступлению грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, а также штраф до 100 тысяч рублей.

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