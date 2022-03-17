В севастопольском музее обнаружили готовую к взрыву мину

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2022, 12:59 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: sevastopol.larest.ru

О находке рассказали в пресс-службе МВД России по Севастополю. Мина – устройство промышленного изготовления.



Опасный экспонат обнаружили в Народном музее обороны Севастополя 1941-1945 г.



За незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества возбуждено уголовное дело. Причастным к этому преступлению грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, а также штраф до 100 тысяч рублей.