Несколько международных фармацевтических компаний прекратят новые клинические исследования своих препаратов в России

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17 марта 2022, 12:38 Источник: Ведомости

фото: pixabay.com

Крупные международные фармацевтические компании прекратят проводить новые клинические исследования своих лекарственных препаратов в России. Соответствующие заявления сделали компании Pfizer, Lilly, AbbVie.

Аналогично поступят Sanofi и MSD.

По информации газеты «Ведомостей», полученной от представителей компаний, Pfizer, продажи которой в России за прошлый год составили 52,8 млрд руб., заявила, что будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки вне России.

Судя по данным реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ, в настоящее время эта фармкомпания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии. Представитель ведомства уточнил, что пока иностранные фармацевтические компании не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарств.

По данным «Ъ», AbbVie приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров.