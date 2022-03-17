Кадыров: российские военные освободили спецназовцев из «бандитского кольца» в районе Мариуполя

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17 марта 2022, 07:38 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что "российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев".

По его словам, украинские националисты, бандеровцы предлагали российским военным сдаться. "Но бойцы остались преданными долгу и присяге в ходе спецоперации российским военным сначала удалось прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окружёнными, после чего украинские войска начали отступление под огневым натиском", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

"Каждого представят к государственной награде", - отметил глава Чечни. Как сообщил Кадыров, среди тех, кто прорвал окружение, был уроженец Чечни Рамзан Н.