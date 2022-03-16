ПФР: распространяемая в соцсетях информация о выплате в 10 тысяч рублей на ребёнка в марте недостоверна

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16 марта 2022, 20:56 Источник: ТАСС

фото: globallookpress.com

Распространяемая в социальных сетях информация о выплате в 10 тысяч рублей на ребенка в марте является недостоверной. В аккаунте Пенсионного фонда России в соцсети "ВКонтакте" написали, что в соцсетях распространяется недостоверная информация о выплате 10 000 рублей в марте на каждого ребенка.

В ПФР уточнили, что вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru и в группе ПФР vk.com/pension_fond.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации. Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат и пенсий.