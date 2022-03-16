Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом вкусного постного пирога

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16 марта 2022, 20:34 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: pixabay.com

У православных верующих сейчас пост. Некоторые верующие держат его строго, но чего-нибудь вкусненького хочется. Актриса Наталья Антонова поделилась с поклонниками рецептом постного пирога с бананом и черносливом.

Потребуются следующие ингредиенты: мука — 250 г, вода — 200 мл, сахар — 80 г, растительное масло — 50 мл, разрыхлитель — 1 ч. л, один банан и шесть штучек чернослива. В миске смешать при помощи миксера муку, сахар, воду и масло, добавить разрыхлить. Банан и чернослив порезать на кусочки и добавить в тесто.

Форму для выпечки застелить пергаментом и вылить тесто. Духовку нужно разогреть до 180 градусов.

Выпекать пирог 40 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. Угощение готово.