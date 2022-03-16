Собянин назвал решение о проведении спецоперации единственно верным

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16 марта 2022, 19:09

Фото: соцсети

Специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущего, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ под председательством президента России Владимира Путина.



«Владимир Владимирович Путин, я достаточно много и постоянно общаюсь со своим коллегами, руководителями субъектов РФ, должен сказать, что мы все искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР, ЛНР, но и собственно России, ее безопасности, ее будущего», - сказал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что руководители субъектов будут предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики, социальной сферы.



«Под вашим руководством, совместно с правительством РФ, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны», - добавил Сергей Собянин.



