Марина Федункив: «Моя задача — поднимать настроение людям»

Популярная артистка Марина Федункив рассказала в свежем интервью изданию Теле.pro об изменениях в лучшую сторону ее личной жизни, а также поделилась новыми творческими амбициями.
Главной профессиональной удачей Марины станет первый в карьере большой сольный концерт в российской столице. Любимица публики умеет поднять настроение своими поклонникам, но сама ожидает, что в зрительном зале непременно окажется самый главный почитатель ее таланта – супруг. Федункив уже полгода как сменила холостяцкую жизнь на замужество.
Избранником популярной дивы стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи. В большом интервью вы узнаете секреты семейной и творческой жизни Марины.