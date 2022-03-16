Марина Федункив: «Моя задача — поднимать настроение людям»

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16 марта 2022, 18:09 Источник: Теле.pro

Марина Федункив, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Популярная артистка Марина Федункив рассказала в свежем интервью изданию Теле.pro об изменениях в лучшую сторону ее личной жизни, а также поделилась новыми творческими амбициями.

Главной профессиональной удачей Марины станет первый в карьере большой сольный концерт в российской столице. Любимица публики умеет поднять настроение своими поклонникам, но сама ожидает, что в зрительном зале непременно окажется самый главный почитатель ее таланта – супруг. Федункив уже полгода как сменила холостяцкую жизнь на замужество.

Избранником популярной дивы стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи. В большом интервью вы узнаете секреты семейной и творческой жизни Марины.