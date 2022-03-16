Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск одобряют переговорный процесс Москвы и Киева

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2022, 17:52

Митрополит Кирилл и Папа Франциск, из открытых источников

Сегодня,16 марта, состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском. Священники смогли пообщаться при помощи средств удаленной связи, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей.

Отмечается, что со стороны Русской Православной Церкви в беседе участвовал глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион. Римско-Католическую Церковь представлял глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Оба священника были полномочными представителями глав конфессий.

«Патриарх Кирилл и папа Франциск подчеркнули значение переговорного процесса по Украине, выразили надежду на справедливый мир», − такой итог разговора был размещён на сайте ОВЦС Московского патриархата.