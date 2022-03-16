На Украине погиб 23-летний десантник Георгий Дудоров - сын заместителя губернатора Ненецкого округа

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16 марта 2022, 17:19

фото: ОДИНЦОВО. ИНФО, Вконтаксте

В Подмосковье 15 марта на Кобяковском кладбище похоронили гвардии лейтенанта Дудорова Георгия Александровича, погибшего при выполнении боевого задания на «специальной военной операции» на Украине.

Георгий Дудоров, которому было 23 года, являлся заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. Шестого марта 2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар украинских националистических отрядов. Дудоров был смертельно ранен и умер. У него остались десятимесячный сын, жена, родители.

Десантник Георгий Дудоров является сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова,- сообщает РИА Новости. Александр Дудоров - выпускник Высшего пограничного военно-политического Краснознаменного училища КГБ при СМ СССР имени К.Е.Ворошилова. По окончании учебы служил в пограничных войсках.

Его сын Георгий - выпускник кадетского корпуса СКР имени Александра Невского. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего офицера. Сотрудники ведомства искренне скорбят вместе с родными и близкими Георгия Александровича и готовы всячески поддержать их.

Бастрыкин наградил погибшего ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Президент РФ Владимир Путин наградил Георгия Дудорова орденом мужества посмертно.