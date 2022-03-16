Многодетные семьи смогут посещать челябинский зоопарк бесплатно в любой день

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16 марта 2022, 15:43 Анна Семенова

В зоопарке многодетные семьи ждут с льготным предложением в любой день. Фото: зоопарк Челябинска

Данное изменение оказалось очень актуальным.

В зоопарке Челябинска анонсировали приятные для многодетных семей изменения. Если раньше пройти к зверям бесплатно данная категория граждан могла только в первую субботу месяца, то теперь сделать это можно в любой день каждого месяца. О таком гибком графике просили многие посетители, и им пошли навстречу.

«Наконец-то! А то выбираешь день, когда не на работе и дети дома. Приезжаешь из другого города, и начинается оплата всего и везде, а учитывая, что четверо детей, очень накладно получается», - пишут южноуральцы в группе зоопарка Вконтакте.

Многодетным мамам и папам напомнили, что входной билет выдается в кассе на каждого члена семьи. Для этого необходимо предъявить оригинал удостоверения многодетной семьи (или оригинал справки о признании семьи многодетной и документ, удостоверяющий личность).



Важное уточнение: льготой могут воспользоваться только члены семьи, которые вписаны в удостоверение.

По полученному билету можно посетить основную экспозицию, а также «Экзотариум» и «Ночной мир».