Онищенко: коронавирусная эпопея завершается, на планете создан популяционный иммунитет

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16 марта 2022, 15:24

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о завершении коронавирусной эпопеи, которая продолжалась два года. По словам Онищенко, за этот период в мире сформировался популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, общество досконально изучило вирус, знает, как с ним бороться и как проводить профилактику.

"На сегодняшний день сделано более десяти миллиардов прививок", - заявил в интервью радио Sputnik Онищенко.

Он отметил, что когда коронавирус появился, это была социальная и политическая проблема, сейчас коронавирус – это медицинская проблема, так как имеются эффективные средства профилактики в виде вакцин, и вакцин наработано много.

"Общество снабдило медицину достаточным количеством неспецифических средств защиты теми же масками, дезинфектантами. Сегодня мы четко знаем вирус, мы изучили его со всех сторон, мы знаем, на что он реагирует с точки зрения неспецифической защиты, какими средствами его обрабатывать, какими лекарствами его лечить, а самое главное, как его профилактировать", – выразил мнение Онищенко.

Он подчеркнул, что вакцинация остается самым главным средством для профилактики коронавируса.