Южноуральский общественник Евгений Сергеев поддержал решение Президента РФ

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

16 марта 2022, 14:38 Алексей Антонов Источник: Губерния

Фото с сайта gubernia74.ru

Житель Челябинской области считает, что Россия защищает свои интересы и свой народ.

Председатель Общественной палаты Южноуральска Евгений Сергеев уверен, что решение о проведении спецоперации на Украине было непростым, но единственно верным и своевременным. Поэтому он полностью поддерживает Президента России.

Общественник считает, что нашей стране не оставили другого выхода. «На территории Украины практически к нашим границам подошли базы НАТО, и мириться с этой ситуацией было нельзя. Мы обязаны защищать свою страну от внешних угроз. Именно это сейчас и происходит», – сообщил Евгений Сергеев в разговоре с корреспондентом издания «Губерния».

Он добавил, что из-за санкций в России складывается непростая экономическая ситуация. Однако председатель Общественной палаты уверен, что страна справится с трудностями, ведь и президентом, и правительством прилагаются все усилия для решения возникающих проблем.