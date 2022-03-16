Строителям заводов по производству автоматов Калашникова дали условные сроки за многомиллионный ущерб

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16 марта 2022, 14:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-председателя совета директоров, мажоритарного акционера ЗАО «Кислородмонтаж» Сергея Тюкульмина и руководителя филиала компании Владимира Яременко обвиняли в причинении ущерба на 200 млн руб. при завершении строительства в 2018 году в Венесуэле двух заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Суд признал бизнесменов виновными и назначил им условные сроки — два с половиной и два года соответственно.



Первый контракт о возведении объектов был заключен еще в 2001 году. Заказчиком с венесуэльской стороны выступила фирма Kavim, а в качестве генподрядчика «Рособоронэкспорт» привлек ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», компанию бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова. В ходе проверки выяснилось, что при строительстве заводов с 2009 по 2011 год было похищено 1,18 млрд руб. через подставные фирмы-поставщики. В отношении Попельнюхова было возбуждено уголовное дело, в 2017 году он был приговорен к семи годам колонии общего режима. При этом был удовлетворен иск «Рособоронэкспорта» к Попельнюхову на всю сумму похищенного.



Для завершения строительства в августе 2015 года между «Рособоронэкспортом» и ЗАО «Кислородмонтаж» были заключены два договора на проведение строительно-монтажных работ. Позже стало известно, что в марте 2016 года «Рособоронэкспорт» перечислил «Кислородмонтажу» 2% от стоимости контракта на 200 млн руб. в качестве аванса. Однако спустя некоторое время подписанные Владимиром Яременко акты о выполненных работах и их стоимости вызвали у заказчика сомнения. В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что на выделенные под строительство деньги было мало что сделано: корпуса до конца не возведены, оборудование не поставлено, а стоимость уже использованных материалов завышена более чем в 70 раз.



На основании выявленных обстоятельств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Известно, что бизнесменам грозило до пяти лет лишения свободы. Прокурор просил по два года колонии общего режима каждому. Суд же ограничился условными наказаниями: Сергей Тюкульмин получил два с половиной, а Владимир Еременко — два года.



