Крым будет подавать иск к Украине из-за водной блокады

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2022, 13:18 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сергей АКСЕНОВ рассказал, что к государственным требованиям вот-вот добавятся претензии юрлиц и физлиц, пострадавших от блокады.



В интервью ТАСС, посвященном годовщине «Крымской весны», глава региона отметил, что иск к властям Украины в размере 150 миллиардов рублей будет подан в ближайшие дни. «Она будет увеличиваться, потому что свои иски будут подавать и предприятия, и физические лица, пострадавшие от блокады», - сказал АКСЕНОВ.



Иск отправят украинскому министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов.