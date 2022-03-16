Крым будет подавать иск к Украине из-за водной блокады

Сергей АКСЕНОВ рассказал, что к государственным требованиям вот-вот добавятся претензии юрлиц и физлиц, пострадавших от блокады.
В интервью ТАСС, посвященном годовщине «Крымской весны», глава региона отметил, что иск к властям Украины в размере 150 миллиардов рублей будет подан в ближайшие дни. «Она будет увеличиваться, потому что свои иски будут подавать и предприятия, и физические лица, пострадавшие от блокады», - сказал АКСЕНОВ.
Иск отправят украинскому министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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