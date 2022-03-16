Руководитель «Белорусов Крыма» Чегринец: Скоро Лукашенко признает Крым

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16 марта 2022, 13:12 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сейчас якобы Александр Лукашенко отбросил все сомнения и готов запустить авиасообщение и признать Крым.



О ведущихся российско-белорусских переговорах рассказал председатель совета региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Не называя ни дат, ни конкретных результатов переговоров, Чегринец дал понять, что Белоруссия вот-вот станет полноценным экономическим и политическим партнером России – без оглядок на Запад.



Напомним, что ранее эксперты оценивали вероятность крымского аэропорта стать международным как близкую к 100%. По их мнению, легитимность этому придадут рейсы из Киева и Минска.



Аэропорт Симферополя – вместе с группой аэропортов южного направления – закрыт до 20.03.2022 в связи с проводимой на Украине военной спецоперацией.