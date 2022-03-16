Санкции принесли торговым сетям в России рекордный рост выручки

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16 марта 2022, 13:03 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Аналитики компании NielsenIQ провели исследование, по итогам которого стало известно, что на фоне новой волны санкций темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса в России у ритейлеров выросли более чем вдвое. Наблюдается настоящий ажиотаж, который приносит торговым сетям рекордный рост выручки.



По данным NielsenIQ, продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса в розничных сетях с 28 февраля по 6 марта выросли на 7,5% в натуральном выражении и на 18,3% в деньгах год к году. Заметнее всего с 21 февраля по 6 марта вырос спрос на продукты длительного хранения (сахар, крупы, консервы и т. п.) — на 46% год к году. Продажи кофе и чая подскочили на 23%, товаров для ухода за собой и безалкогольных напитков — на 22%, алкоголя — на 18%.



Покупатели, в первую очередь, выбирают магазины с низкими ценами и возможностью сделать больше закупок в одном месте. Это обстоятельство дает преимущество дискаунтерам и гипермаркетам.



В ГК «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский», «Мечта хозяйки») сообщили, что спрос розничных сетей на сахар на торгах вырос в восемь раз, и в марте объем поставок на 20% превысит уровень февраля.



Спрос на растительное масло повысился на 10–15%. Отмечается рост цен на крупы на 10-20%.



Некоторые сети начали ограничивать продажу товаров в одни руки. В основном это касается сахара, круп, макаронных изделий, консервов и средств гигиены.



