Андрей Бочкарев: Реконструкция станции МЦД «Каланчевская» завершена более чем наполовину

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчевская» в центре столицы завершены более чем наполовину.
«В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, включая сам остановочный пункт «Каланчевская». В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%», - рассказал Андрей Бочкарев.
По его словам, на станции ведется строительство второй пассажирской платформы и пассажирского вестибюля.
«В будущем «Каланчевская» станет важным транспортным узлом, который объединит маршруты МЦД-2 и МЦД-4. Благодаря реконструкции, более удобной станет пересадка на метро и городской наземный транспорт, а также улучшится связь с тремя вокзалами - Ленинградским, Ярославским и Казанским», - подчеркнул Андрей Бочкарев.
В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы напомнили, что проектом реконструкции станции предусмотрено строительство двух новых платформ, оборудованных навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и осадков, в подэстакадном пространстве расположится пассажирский терминал с кассами и туалетами. Благодаря установке эскалаторов и лифтов, станцией будет удобно пользоваться пожилым людям, родителям с колясками и маломобильным пассажирам.
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