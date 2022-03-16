Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса

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16 марта 2022, 11:40

Фото Е. Самарина, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении компенсаций поддержки малого и среднего бизнеса при закупках высокотехнологичного оборудования.



Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщает:



«Правительство Москвы приняло решение о расширении программы софинансирования расходов при приобретении оборудования столичными предпринимателями. Максимальный размер компенсации увеличен с 25% до 50%, а объем поддержки - с 10 до 30 млн руб. на одну организацию. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Программа софинансирования расходов на приобретение оборудования направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - участников Московского инновационного кластера, реализующих проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Теперь при приобретении оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования они смогут получить компенсацию из бюджета Москвы до 50% для отечественного оборудования (ранее - до 35%) и до 35% для иностранного оборудования (ранее - до 25%)».



Отмечается, что дополнительно программа позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки ЦБ. Подать заявку на грант можно на портале i.moscow - для этого требуется приложить минимальный набор документов. К примеру, в случае приобретения оборудования за счет собственных средств достаточно приложить договор купли-продажи, документ бухгалтерского учета и платежные поручения. По сравнению с ранее действовавшим порядком пакет документов сокращен с 11 до трех.



Так, отбор заявок на участие в программе будет начат в апреле 2022 года.



Уточняется, что в 2021 году указанные меры финансовой поддержки получили более 200 предпринимателей на общую сумму более 440 млн руб.



Решение о расширении в 2022 году программы софинансирования расходов на приобретение оборудования является частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



