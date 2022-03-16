Впервые в истории Латвии медведь напал на человека

Начало недели выдалось для лесника, увы, не самым удачным: на него напал медведь.
Пострадавший в момент нападения был при исполнении рабочих обязанностей и обследовал молодые лесопосадки. Нападение случилось в 11:30.
Котович пояснил, что сотрудник, обходя молодые посадки, услышал писк в кустах. Чтобы напугать животное, работник начал ломать ветки. Но в это же время из кустов выскочил медведь.
Пытаясь избежать возможного нападения, лесничий пытался бежать, но поскользнулся и упал. Медведь напал на него и укусил за ногу.
Сотруднику LVM удалось спугнуть медведя пинками и громкими криками. После чего пострадавший сел в машину и поехал в больницу в Балви.
По словам Котовича, после оказания медпомощи и наложения швов сотрудник был отправлен домой.
В настоящее время популяция медведей в Латвии имеет тенденцию к увеличению, и в лесах наблюдается все больше и больше следов животных, но до сих пор подобных нападений не зафиксировано.
Котович отметил, что ситуация оценивается. Кроме того, принимая во внимание, что медведь находится в списке охраняемых животных Латвии, к делу привлечен Департамент охраны природы.
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