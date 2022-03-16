Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

Как избежать кадровой катастрофы в здравоохранении

, 08:28

Как избежать кадровой катастрофы в здравоохранении
председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Лизенко

Одна из самых сильных территориальных организаций профессионального союза работников здравоохранения, по мнению председателя отраслевого профсоюза страны Анатолия Домникова, работает в Приморском крае. Она абсолютно точно не играет в «поддавки» с краевыми властями, но и не идёт на открытое противостояние. Как удалось выстроить отличные деловые отношения с администрацией края и профильными министерствами «Медицинской газете» рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Лизенко.

 

- Пандемия коронавируса актуализировала роль профсоюзов и подбросила вам для решения немало сложных ребусов. В частности, по доплатам медработникам за работу с инфицированными пациентами: кому-то доплачивают, кому-то нет, хотя врачи «скорой» и поликлиник тоже имеют дело с инфекционными больными, как и специалисты, работающие в «красных» зонах. То же самое касается компенсаций семьям медиков, которые были инфицированы на работе, заболели COVID-19 и погибли: немало случаев, когда родственники вынуждены доказывать, что их близкие заразились именно при исполнении профессиональных обязанностей. Люди чувствуют несправедливость и испытывают унижение. Это очень сложные ситуации, в которых вам, Ирина Ильинична, наверняка, тоже приходится разбираться.

- Конечно, приходится. В каждой из подобных деликатных историй мы очень тесно работаем с Министерством здравоохранения, Фондом социального страхования, Роспотребнадзором. Каждые три года, начиная с 2009, заключаем Соглашение с краевой Гострудинспекцией по контролю за соблюдением трудового законодательства в организациях системы здравоохранения. В январе этого года мы вновь подписали такой документ.

Кстати, благодаря сложившимся - пользуясь вашей терминологией, дипломатическим - отношениям, у нас не бывает такого, чтобы инспекторы Профсоюза работников здравоохранения по результатам проверки соблюдения требований трудового законодательства сделали предписание, а главный врач лечебного учреждения его не выполнил, и пришлось бы добиваться устранения нарушений через суд. Кому-то это покажется странным, но у нас действительно нет судебной практики, потому что предписания профсоюза исполняются беспрекословно.

Думаю, помогает ещё и то обстоятельство, что у меня второе высшее образование - юридическое. И об этом знают все главные врачи, министры, трудовые инспекторы. Со мной разговаривают как с серьёзным партнёром, а не просто «общественником», которому можно что-то пообещать и не сделать этого.

- В разгар второго года пандемии вы обратились к приморцам через СМИ с предупреждением: медики в крае на пределе своих возможностей, они физически устали и эмоционально выгорели, и продолжать нападки на них по любому поводу – значит вынудить уйти из профессии последних энтузиастов. Но ведь общество начало демонстрировать негативное отношение к врачам не сегодня и даже не вчера. Как думаете, у проблемы есть решение?

- Вы правы, атмосфера неуважения по отношению к отрасли здравоохранения и работающим в ней специалистам начала складываться в обществе с того момента, как в российском законодательстве появилась фраза «медицинская услуга». Моральный авторитет системы здравоохранения в глазах населения упал, и поднять его будет очень сложно. Первый шаг в этом направлении, я уверена, должно сделать не общество, а само государство, изменив отношение к отрасли и медработникам и тем самым показав пример. В противном случае в ближайшие годы кадровая проблема в здравоохранении приобретёт масштаб катастрофы.

В качестве подтверждения этого опасения приведу результаты опроса, который мы проводили в октябре 2021 года: тридцать семь процентов опрошенных медиков готовы уйти из профессии, потому что не могут продолжать работу из-за тяжёлой психо-эмоциональной нагрузки, стрессовой ситуации, агрессии со стороны населения. Реально уходят сотрудники пенсионного возраста, их удержать сложнее всего. Знаете, почему? Потому что, в отличие от неработающих пенсионеров, работающим не индексируют пенсии. Люди увольняются в надежде, что через три месяца долгожданную индексацию проведут, и они вернутся на рабочее место. Но так получается далеко не всегда, очень многие врачи и медсёстры уже не возвращаются: они говорят, что, испытав все радости «мирной жизни» дома, больше не желают снова входить в этот профессиональный «ад».

- Страшно, когда любимая работа начинается казаться каторгой. А какую роль вы отводите государству в сохранении медицинских кадров?

- Главную. В конце 2021 года в Приморье по инициативе краевого правительства была организована стратегическая сессия по кадровой политике в здравоохранении. Глава минздрава Приморского края объяснила важность этого форума тем, что, несмотря на предпринимаемые властями края с 2018 года меры и серьёзные финансовые вложения, удалось добиться только стабилизации ситуации, а существенного прироста численности врачебного и среднего медицинского персонала не произошло. Участники стратегической сессии должны были высказать свои точки зрения, чтобы власть могла на их основе комплексно оценить проблему и выработать новые подходы к устранению дефицита кадров в медицинской отрасли. К дискуссии пригласили всех, чьи мнения действительно являются экспертными: главных врачей лечебных учреждений, студентов медицинского вуза и колледжей, представителей профсоюза работников здравоохранения, руководителей врачебных ассоциаций. В ходе сессии обозначили все причины оттока кадров из отрасли, обсудили возможность внедрения новых форм организации труда медработников в условиях дефицита специалистов, в частности, вахтового метода. Высказали предложения по совершенствованию системы мер соцподдержки медиков, улучшению взаимодействия между медицинскими и образовательными учреждениями.

- Что со своей стороны предложила Приморская организация профсоюза работников здравоохранения?

- Мы участвовали в работе секции, посвящённой оттоку специалистов из государственных медицинских организаций, и внесли ряд предложений. Но сначала представили результаты анализа причин, по которым увольнялись врачи в последние три года. И если в 2018 году отрасль потеряла шестьсот двадцать шесть человек, то в 2020 году уже одну тысячу сто пятьдесят четырёх! И какие бы причины ни указывали сотрудники при оформлении заявлений об уходе, разумеется, главным источником зла явилась пандемия COVID-19: проработав уже почти два года в условиях невероятных перегрузок, люди не выдерживают. В минувшем, 2021 году число уволившихся врачей не уменьшилось.

Что касается официально названных причин, то на первом месте инициатива работника: уход за ребёнком, семейные обстоятельства, перерасчёт пенсии. Тридцать восемь процентов врачей и сорок один процент среднего медперсонала указали именно на них. Неуправляемой причиной ухода с должности можно считать переезд в другой регион: такое решение приняли девять процентов уволившихся врачей.

- Осмелюсь предположить, что это врачи, которые откликнулись на призывы властей Москвы и Подмосковья работать в инфекционных госпиталях за очень большие доплаты. Туда потекли реки специалистов из всех регионов страны.

- Не исключено, что именно так и обстоит дело. Есть ли решение в данном случае? Думаю, есть. В то же время собственно материальный фактор, как повод для увольнения, обозначили всего четыре процента врачей. Возможно, как интеллигентные люди, многие врачи просто стесняются говорить о низкой зарплате и предпочитают называть иные причины для смены места работы.

Что же может сделать главный врач на своём уровне для изменения данной тенденции? Прежде всего, проводить внутреннее исследование причин увольнения специалистов, разговаривая с ними. Это позволит принимать какие-то корректирующие меры, в частности, обеспечить качественный подбор нового персонала: анкетировать претендентов и максимально информировать их об условиях предстоящей работы.

Для снижения высокой нагрузки и эмоционального выгорания необходимо передать часть работы медработников немедицинскому персоналу, уменьшить бумажную отчётность, а также дублирующую – в электронной форме.

Про создание комфортных условий труда на рабочем месте про контроль соблюдения техники безопасности и внедрение здоровьесберегающих технологий тоже приходится главврачам напоминать – это крайне важно для сотрудников. Краевая организация профсоюза подготовила предложения для включения в раздел «Гарантии для работников пенсионного возраста» коллективных договоров медучреждений.

- Что касается финансовой составляющей и мер социальной поддержки медиков, здесь же от главного врача мало что зависит?..

- Да, и поэтому в резолюции краевой стратегической сессии есть предложения к федеральным органам законодательной и исполнительной власти. Первое – обратиться в Госдуму с предложением решить вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам и внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Второе – утвердить особый порядок прохождения аккредитации для медработников предпенсионного и пенсионного возрастов. Третье – предусмотреть ежемесячную доплату в размере десяти процентов к окладу за стаж работы в здравоохранении более двадцати лет с надбавкой каждые три года. Четвёртое – предоставлять беспроцентную ссуду на приобретение жилья или погашение ипотеки при трудоустройстве в государственные медицинские организации.

Согласитесь, ничего сверхсложного в этих предложениях не предусмотрено, при этом реализация каждого из них позволит сначала затормозить процесс оттока кадров из системы здравоохранения, а затем и вовсе остановить его.

- Приморский профсоюз работников здравоохранения абсолютно точно не играет в «поддавки» с краевыми властями, но и не идёт на открытое противостояние. Вы обучались науке дипломатии?

- Можно сказать, да. После окончания мединститута я пять лет отработала врачом в санитарно-гигиенической службе края. Опыт взаимодействия с руководителями предприятий и организаций начал складываться уже тогда, поскольку санитарная служба имеет контрольно-надзорные функции и проверяет условия охраны труда, в том числе. Затем были восемь лет работы в отделе здравоохранения одного из районов Владивостока, где также выстраивались взаимоотношения с руководителями лечебных учреждений, администрацией города и края. Поэтому, когда меня избрали заместителем, а затем и председателем краевой организации профсоюза работников здравоохранения, мне было намного проще вести переговоры и достигать согласия и с главными врачами, и с органами власти, поскольку такой навык у меня уже был. При желании всегда можно мирным способом получить положительный результат или устранить противоречие, но при одном условии: надо заниматься этим не путём длительных формальных переписок, а в формате личных встреч и переговоров. Вот как раз тогда, когда стороны начинают уходить от живого переговорного процесса, рано или поздно терпение у одной из них – а именно, у общественной организации – заканчивается. И вот тогда может возникнуть желание «поднять в атаку», организовать публичную акцию, чтобы привлечь к себе внимание органов власти. Задача профсоюзов как раз и состоит в том, чтобы работать на опережение таких событий, а для этого надо встречаться с представителями власти и находить решения за столом переговоров сразу же, как только какая-то проблема в отрасли начала обозначаться. Если не будет личного диалога, письма ничего не дадут. Знаю это по своему опыту работы: когда говоришь про свои тревоги и предложения о ситуации в здравоохранении в личной беседе с губернатором, мэром, депутатами, то решения находятся всегда и сразу. В середине 1990-х годов, когда происходили задержки выплаты зарплаты, мы постоянно, в любую погоду проводили пикеты, митинги, даже перекрывали дороги. Вот тогда, думаю, власти впервые поняли, что такое сила профсоюза, и пришли к выводу, что с нами лучше жить мирно. В 2011 году, когда в нашем крае не проиндексировали заработную плату работникам здравоохранения и подписали документ о снижении социальных гарантий, на пленуме крайкома профсоюза была назначена дата пикета, о чём оповестили краевую власть, правоохранительные органы, прокуратуру. Однако власти быстро оценили информационный риск такого события в год выборов в Госдуму, и вопрос был решён путём переговоров. С того времени прибегать к «устрашающим методам» нам больше не приходилось и, надеюсь, не придётся, так как мы находим взаимопонимание и с краевым правительством, и минздравом по любым аспектам работы и социальной защиты работников отрасли. Так, в конце 2020 года по инициативе краевой организации профсоюза был решён вопрос оздоровления медработников, которые перенесли COVID-19. Тема крайне острая, поскольку за весь период пандемии более тридцати процентов врачей и среднего медперсонала системы здравоохранения Приморского края переболели коронавирусом, причём большинство – в тяжёлой форме. Глава региона полностью поддержал наши предложения, и в ноябре 2020 года были внесены изменения в краевой закон «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае». И теперь в течение трёх лет после заболевания медработники проходят восемнадцатидневную реабилитацию в санатории «Изумрудный». По данным на январь 2022 года, её прошли уже более двухсот человек. К слову, на федеральном уровне такое решение ещё только планируется принять, и когда это произойдёт – неизвестно.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram