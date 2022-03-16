Как избежать кадровой катастрофы в здравоохранении

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16 марта 2022, 08:28

председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Лизенко

Одна из самых сильных территориальных организаций профессионального союза работников здравоохранения, по мнению председателя отраслевого профсоюза страны Анатолия Домникова, работает в Приморском крае. Она абсолютно точно не играет в «поддавки» с краевыми властями, но и не идёт на открытое противостояние. Как удалось выстроить отличные деловые отношения с администрацией края и профильными министерствами «Медицинской газете» рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Лизенко.

- Пандемия коронавируса актуализировала роль профсоюзов и подбросила вам для решения немало сложных ребусов. В частности, по доплатам медработникам за работу с инфицированными пациентами: кому-то доплачивают, кому-то нет, хотя врачи «скорой» и поликлиник тоже имеют дело с инфекционными больными, как и специалисты, работающие в «красных» зонах. То же самое касается компенсаций семьям медиков, которые были инфицированы на работе, заболели COVID-19 и погибли: немало случаев, когда родственники вынуждены доказывать, что их близкие заразились именно при исполнении профессиональных обязанностей. Люди чувствуют несправедливость и испытывают унижение. Это очень сложные ситуации, в которых вам, Ирина Ильинична, наверняка, тоже приходится разбираться.

- Конечно, приходится. В каждой из подобных деликатных историй мы очень тесно работаем с Министерством здравоохранения, Фондом социального страхования, Роспотребнадзором. Каждые три года, начиная с 2009, заключаем Соглашение с краевой Гострудинспекцией по контролю за соблюдением трудового законодательства в организациях системы здравоохранения. В январе этого года мы вновь подписали такой документ.

Кстати, благодаря сложившимся - пользуясь вашей терминологией, дипломатическим - отношениям, у нас не бывает такого, чтобы инспекторы Профсоюза работников здравоохранения по результатам проверки соблюдения требований трудового законодательства сделали предписание, а главный врач лечебного учреждения его не выполнил, и пришлось бы добиваться устранения нарушений через суд. Кому-то это покажется странным, но у нас действительно нет судебной практики, потому что предписания профсоюза исполняются беспрекословно.

Думаю, помогает ещё и то обстоятельство, что у меня второе высшее образование - юридическое. И об этом знают все главные врачи, министры, трудовые инспекторы. Со мной разговаривают как с серьёзным партнёром, а не просто «общественником», которому можно что-то пообещать и не сделать этого.

- В разгар второго года пандемии вы обратились к приморцам через СМИ с предупреждением: медики в крае на пределе своих возможностей, они физически устали и эмоционально выгорели, и продолжать нападки на них по любому поводу – значит вынудить уйти из профессии последних энтузиастов. Но ведь общество начало демонстрировать негативное отношение к врачам не сегодня и даже не вчера. Как думаете, у проблемы есть решение?

- Вы правы, атмосфера неуважения по отношению к отрасли здравоохранения и работающим в ней специалистам начала складываться в обществе с того момента, как в российском законодательстве появилась фраза «медицинская услуга». Моральный авторитет системы здравоохранения в глазах населения упал, и поднять его будет очень сложно. Первый шаг в этом направлении, я уверена, должно сделать не общество, а само государство, изменив отношение к отрасли и медработникам и тем самым показав пример. В противном случае в ближайшие годы кадровая проблема в здравоохранении приобретёт масштаб катастрофы.

В качестве подтверждения этого опасения приведу результаты опроса, который мы проводили в октябре 2021 года: тридцать семь процентов опрошенных медиков готовы уйти из профессии, потому что не могут продолжать работу из-за тяжёлой психо-эмоциональной нагрузки, стрессовой ситуации, агрессии со стороны населения. Реально уходят сотрудники пенсионного возраста, их удержать сложнее всего. Знаете, почему? Потому что, в отличие от неработающих пенсионеров, работающим не индексируют пенсии. Люди увольняются в надежде, что через три месяца долгожданную индексацию проведут, и они вернутся на рабочее место. Но так получается далеко не всегда, очень многие врачи и медсёстры уже не возвращаются: они говорят, что, испытав все радости «мирной жизни» дома, больше не желают снова входить в этот профессиональный «ад».

- Страшно, когда любимая работа начинается казаться каторгой. А какую роль вы отводите государству в сохранении медицинских кадров?

- Главную. В конце 2021 года в Приморье по инициативе краевого правительства была организована стратегическая сессия по кадровой политике в здравоохранении. Глава минздрава Приморского края объяснила важность этого форума тем, что, несмотря на предпринимаемые властями края с 2018 года меры и серьёзные финансовые вложения, удалось добиться только стабилизации ситуации, а существенного прироста численности врачебного и среднего медицинского персонала не произошло. Участники стратегической сессии должны были высказать свои точки зрения, чтобы власть могла на их основе комплексно оценить проблему и выработать новые подходы к устранению дефицита кадров в медицинской отрасли. К дискуссии пригласили всех, чьи мнения действительно являются экспертными: главных врачей лечебных учреждений, студентов медицинского вуза и колледжей, представителей профсоюза работников здравоохранения, руководителей врачебных ассоциаций. В ходе сессии обозначили все причины оттока кадров из отрасли, обсудили возможность внедрения новых форм организации труда медработников в условиях дефицита специалистов, в частности, вахтового метода. Высказали предложения по совершенствованию системы мер соцподдержки медиков, улучшению взаимодействия между медицинскими и образовательными учреждениями.

- Что со своей стороны предложила Приморская организация профсоюза работников здравоохранения?

- Мы участвовали в работе секции, посвящённой оттоку специалистов из государственных медицинских организаций, и внесли ряд предложений. Но сначала представили результаты анализа причин, по которым увольнялись врачи в последние три года. И если в 2018 году отрасль потеряла шестьсот двадцать шесть человек, то в 2020 году уже одну тысячу сто пятьдесят четырёх! И какие бы причины ни указывали сотрудники при оформлении заявлений об уходе, разумеется, главным источником зла явилась пандемия COVID-19: проработав уже почти два года в условиях невероятных перегрузок, люди не выдерживают. В минувшем, 2021 году число уволившихся врачей не уменьшилось.

Что касается официально названных причин, то на первом месте инициатива работника: уход за ребёнком, семейные обстоятельства, перерасчёт пенсии. Тридцать восемь процентов врачей и сорок один процент среднего медперсонала указали именно на них. Неуправляемой причиной ухода с должности можно считать переезд в другой регион: такое решение приняли девять процентов уволившихся врачей.

- Осмелюсь предположить, что это врачи, которые откликнулись на призывы властей Москвы и Подмосковья работать в инфекционных госпиталях за очень большие доплаты. Туда потекли реки специалистов из всех регионов страны.

- Не исключено, что именно так и обстоит дело. Есть ли решение в данном случае? Думаю, есть. В то же время собственно материальный фактор, как повод для увольнения, обозначили всего четыре процента врачей. Возможно, как интеллигентные люди, многие врачи просто стесняются говорить о низкой зарплате и предпочитают называть иные причины для смены места работы.

Что же может сделать главный врач на своём уровне для изменения данной тенденции? Прежде всего, проводить внутреннее исследование причин увольнения специалистов, разговаривая с ними. Это позволит принимать какие-то корректирующие меры, в частности, обеспечить качественный подбор нового персонала: анкетировать претендентов и максимально информировать их об условиях предстоящей работы.

Для снижения высокой нагрузки и эмоционального выгорания необходимо передать часть работы медработников немедицинскому персоналу, уменьшить бумажную отчётность, а также дублирующую – в электронной форме.

Про создание комфортных условий труда на рабочем месте про контроль соблюдения техники безопасности и внедрение здоровьесберегающих технологий тоже приходится главврачам напоминать – это крайне важно для сотрудников. Краевая организация профсоюза подготовила предложения для включения в раздел «Гарантии для работников пенсионного возраста» коллективных договоров медучреждений.

- Что касается финансовой составляющей и мер социальной поддержки медиков, здесь же от главного врача мало что зависит?..

- Да, и поэтому в резолюции краевой стратегической сессии есть предложения к федеральным органам законодательной и исполнительной власти. Первое – обратиться в Госдуму с предложением решить вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам и внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Второе – утвердить особый порядок прохождения аккредитации для медработников предпенсионного и пенсионного возрастов. Третье – предусмотреть ежемесячную доплату в размере десяти процентов к окладу за стаж работы в здравоохранении более двадцати лет с надбавкой каждые три года. Четвёртое – предоставлять беспроцентную ссуду на приобретение жилья или погашение ипотеки при трудоустройстве в государственные медицинские организации.

Согласитесь, ничего сверхсложного в этих предложениях не предусмотрено, при этом реализация каждого из них позволит сначала затормозить процесс оттока кадров из системы здравоохранения, а затем и вовсе остановить его.

- Приморский профсоюз работников здравоохранения абсолютно точно не играет в «поддавки» с краевыми властями, но и не идёт на открытое противостояние. Вы обучались науке дипломатии?

- Можно сказать, да. После окончания мединститута я пять лет отработала врачом в санитарно-гигиенической службе края. Опыт взаимодействия с руководителями предприятий и организаций начал складываться уже тогда, поскольку санитарная служба имеет контрольно-надзорные функции и проверяет условия охраны труда, в том числе. Затем были восемь лет работы в отделе здравоохранения одного из районов Владивостока, где также выстраивались взаимоотношения с руководителями лечебных учреждений, администрацией города и края. Поэтому, когда меня избрали заместителем, а затем и председателем краевой организации профсоюза работников здравоохранения, мне было намного проще вести переговоры и достигать согласия и с главными врачами, и с органами власти, поскольку такой навык у меня уже был. При желании всегда можно мирным способом получить положительный результат или устранить противоречие, но при одном условии: надо заниматься этим не путём длительных формальных переписок, а в формате личных встреч и переговоров. Вот как раз тогда, когда стороны начинают уходить от живого переговорного процесса, рано или поздно терпение у одной из них – а именно, у общественной организации – заканчивается. И вот тогда может возникнуть желание «поднять в атаку», организовать публичную акцию, чтобы привлечь к себе внимание органов власти. Задача профсоюзов как раз и состоит в том, чтобы работать на опережение таких событий, а для этого надо встречаться с представителями власти и находить решения за столом переговоров сразу же, как только какая-то проблема в отрасли начала обозначаться. Если не будет личного диалога, письма ничего не дадут. Знаю это по своему опыту работы: когда говоришь про свои тревоги и предложения о ситуации в здравоохранении в личной беседе с губернатором, мэром, депутатами, то решения находятся всегда и сразу. В середине 1990-х годов, когда происходили задержки выплаты зарплаты, мы постоянно, в любую погоду проводили пикеты, митинги, даже перекрывали дороги. Вот тогда, думаю, власти впервые поняли, что такое сила профсоюза, и пришли к выводу, что с нами лучше жить мирно. В 2011 году, когда в нашем крае не проиндексировали заработную плату работникам здравоохранения и подписали документ о снижении социальных гарантий, на пленуме крайкома профсоюза была назначена дата пикета, о чём оповестили краевую власть, правоохранительные органы, прокуратуру. Однако власти быстро оценили информационный риск такого события в год выборов в Госдуму, и вопрос был решён путём переговоров. С того времени прибегать к «устрашающим методам» нам больше не приходилось и, надеюсь, не придётся, так как мы находим взаимопонимание и с краевым правительством, и минздравом по любым аспектам работы и социальной защиты работников отрасли. Так, в конце 2020 года по инициативе краевой организации профсоюза был решён вопрос оздоровления медработников, которые перенесли COVID-19. Тема крайне острая, поскольку за весь период пандемии более тридцати процентов врачей и среднего медперсонала системы здравоохранения Приморского края переболели коронавирусом, причём большинство – в тяжёлой форме. Глава региона полностью поддержал наши предложения, и в ноябре 2020 года были внесены изменения в краевой закон «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае». И теперь в течение трёх лет после заболевания медработники проходят восемнадцатидневную реабилитацию в санатории «Изумрудный». По данным на январь 2022 года, её прошли уже более двухсот человек. К слову, на федеральном уровне такое решение ещё только планируется принять, и когда это произойдёт – неизвестно.