День 16 марта: позор американской военщины и торжество российского Крыма

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16 марта 2022, 08:20

16 марта 1968 год. Трагедия южновьетнамской деревушки Милай (Май-Лэ) из крестьянской общины Сонгми, когда взвод армии США под командованием лейтенанта Уильяма КОЛЛИ уничтожил около 500 жителей деревни — детей, женщин и стариков.

Рота, в которой служил Колли, находилась во Вьетнаме четвертый месяц и еще ни разу не вступала в бой, хотя и потеряла пятерых солдат, подорвавшихся на минах или ставших жертвой снайпера. Но им было сказано, что в деревне враг, и они входили в нее, видя перед собой лишь цель, которую надо уничтожить. Пример подал Колли, а вслед за ним и остальные не жалели никого — ни беременных женщин, ни младенцев, насилуя, расстреливая, закалывая штыками своих жертв и бросая в подожженные хижины их тела. Единственный пострадавший в Сонгми американец намеренно прострелил себе ногу, лишь бы не принимать участия в происходящем. Бойня была остановлена лишь тогда, когда пилот вертолёта сопровождения Хью ТОМПСОН посадил машину посреди горящей деревни, прикрыв еще остававшихся в живых.

О расправе стало известно только полтора года спустя после публикации журналиста Сеймура ХЕРША, когда двое очевидцев отправили письма президенту США и членам Конгресса. В военных же сводках этот инцидент прошел как бой, во время которого были уничтожены 128 солдат противника и погибли 22 гражданских лица. Взвод заслужил благодарность от командующего генерала Уильяма УЭСТМОРЛЕНДА «за блестяще выполненную работу».

В ходе следствия обвинение было выдвинуто против 25 участников событий, перед трибуналом предстала лишь половина из них, а наказан только лейтенант Колли. Его обвинили в отдаче преступного приказа и личном участии в убийстве 22 человек. Пожизненное заключение сначала заменили 20 годами тюрьмы, потом еще вдвое снизив срок. Отбыв в итоге три с половиной года под домашним арестом, Колли был помилован президентом США. Сегодня 65-летний Колли живет неподалеку от Атланты и нисколько не раскаивается в содеянном: «Мы не входили в Милай убивать людей. Мы шли туда уничтожать коммунизм. Поэтому меня не преследуют кошмары».

16 марта 2014 год. В Крыму прошёл референдум, в котором приняли участие 83,1 % населения полуострова. 96,77 % из них проголосовали за присоединение Крыма к России. Два дня спустя Крым был принят в состав России.